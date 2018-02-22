影》時裝週抱「人頭」走秀 Gucci模特嚇壞觀眾

2018年02月22日 09:06 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，與紐約、倫敦、巴黎並稱為「四大時裝週」（Big Four）的義大利米蘭時裝週（Milan Fashion Week），於本週三（2/22）正式開展。各大時尚品牌無不卯足全力推出新產品，並常是在秀場上抓住更多的吸引力。

Gucci | Fall Winter 2018/2019 Full Fashion Show | Exclusive

其中，著名的奢華服飾品牌Gucci，在其秋冬季服裝秀場上，更是「秀不驚人死不休」，在眾多出場模特中，安排兩位外型極具特色的男女模特，右手都抱著一個同型的模擬人頭走秀，嚇壞不少台下觀眾，但正因為這個驚嚇和困惑，讓Gucci成功搶下版面和關注度。

Gucci秋冬裝秀場，男模特提著自己的「人頭」走秀，嚇壞不少觀眾。（圖/路透社）

為製造效果，Gucci更在秀場內放上一座手術台。（圖/路透社）

起源於1958年，由義大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda Italiana）主辦，米蘭時裝週是接著紐約和倫敦之後，第三個舉辦的時裝週大秀。每年舉辦兩次，2、3月舉辦當年秋冬時裝週，9、10月舉辦次年春夏時裝週。除了義大利當地的知名品牌登場外，也會吸引大批新銳設計師和品牌前來朝聖，是時尚界的重要盛事之一。

I love Gucci but can we go back to the good old fashioned runways and not a surgery room with models carrying replicas of their heads pic.twitter.com/W1PvMGky4G — Vicky Gill (@vickygillxo) 2018年2月21日

時尚雜誌《Vogue》表示，Gucci此次走秀與羅馬一家科技藝術工作室合作，打造與模特同型的假人頭，再加上又在秀場上擺放一張手術台，確實讓不少觀眾感到震撼。有網友表示，她是Gucci的粉絲，但在手術房走秀、又提著「腦袋」，實在讓她有點接受不了。

(中時電子報)