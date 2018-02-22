后里泰安櫻花季2／24展開 假日有賞櫻接駁車

2018年02月22日 09:37 中時 陳世宗

「又到櫻花盛開的季節！」2018泰安櫻花季賞櫻活動，自24日起至3月18日在后里泰安派出所登場；觀光旅遊局指出，近年來因落羽松景點及櫻花盛開，泰安派出所被列入全國著名指標景點；為便利民眾賞花，市府在假日推出「賞櫻巡迴接駁專車」，由台鐵新泰安站至安眉路兩地點接駁。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山說，「泰安櫻花季賞櫻活動」由該局與后里區公所共同舉辦，安眉路沿線200公尺種植近百株桃紅喜氣的櫻花，是台中市最著名的賞櫻熱門景點，色澤柔美氣氛浪漫的櫻花，將鄉間道路點綴的如詩如畫相當美麗。

陳盛山表示，為避免賞櫻期間，大量人潮及車潮湧入泰安派出所附近！2月24日至3月11日假日推出賞櫻接駁車，包括2月24、25、28日及3月3、4、10、11、17、18日，約每12至15分鐘一班，由台鐵新泰安站至安眉路兩地點接駁，歡迎多加利用。

陳盛山也向大家推薦鄰近的中社花市鬱金香花海，搭配舊泰安火車站、鐵道文化園區、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館等景點，都是全家人安排春遊的最佳行程。后里區泰安里長江慶男指出，每年2月櫻花綻放時節，吸引約20至30萬遊客前來拍照朝聖，單日曾最高湧進5萬人次，歡迎來后里賞櫻踏青。

觀光旅遊局強調，台中市除后里泰安派出所，新社區公所旁的櫻木花道、東勢林場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、武陵農場等，都是熱門賞櫻景點。

(中時)