影》「不是冰壺是打掃」冬奧掀起韓國冰壺熱

平昌冬奧中國大陸冰壺隊敗北瑞典，無緣晉級四強。（圖/新華社）

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中時電子報

據《朝鮮日報》網21日報導，一部名為「不是冰壺是打掃」的影片在韓國Facebook上瘋狂分享，獲得了7,800多個讚，播放量高達15萬次。原因是韓國女子冰壺代表隊在平昌冬上屢屢擊敗勁敵，因此韓國掀起了一股「冰壺熱」。

不是冰壺是打掃

影片中一對看似姐妹的女性，在地板上用掃地機器人代替冰壺，用拖把代替刷子一本正經地進行冰壺比賽。另一對父女也在YouTube上傳影片，片中電視上播放著冰壺比賽的實況轉播，每當代表隊開始刷冰的時候，他們就用除塵滾輪拼命地清理客廳地板。

小姐妹玩冰壺影片

除了掃地機器人以外，韓國人還用籃球、鍋具等代替冰壺。在一位中年婦女的影片中，在冰封的雪地上，用鍋代替冰壺，用拖把代替刷子。因為鍋滑得不順暢，還不時地用腳踢鍋讓鍋子滑行。網路上甚至還出現了介紹在尿壺中放入泥土製作模擬冰壺的教學影片。

另外，還有不少人模仿擁有冷靜的表情和眼神的主力隊員「眼鏡前輩」金恩貞。由於在比賽時，她唯獨經常喊隊員金美英的名字，因此在模仿影片中「美英」成為了最常出現的臺詞。

平昌冬奧冰壺比賽

而每當冰壺被拋擲出去時，選手們都會放聲大喊「Hurry（表示快點刷冰）」，在每一段模仿影片中都會出現。因為在奧運會史上首次向冰壺獎牌發起衝擊的韓國女子冰壺代表隊的驍勇善戰，韓國全民都沉浸在慶典的氛圍當中。

(中時電子報)

文章來源：韓國冰壺代表隊表現優異 引發民眾模仿熱潮

文章來源：臺灣冰壺學院臉書

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