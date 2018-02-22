幫小孩拿卡通光碟 意外發現丈夫與小三的鹹濕對話「很飢渴」

2018年02月22日 09:43 中時電子報 張國欽

台中一名張姓男子2015年4月間以「消耗體力」為由，欲帶林姓小三到摩鐵開房間，人還沒上床就在前往的路上調情，兩人的鹹濕對話還被行車紀錄器錄下來，張男雖將記憶卡藏起來，還是被到車上幫小孩拿卡通巧虎光碟的陳姓妻子發現，氣的離婚提告。法官1、2審法都判張男6月徒刑，可易科罰金。

張男與小三的鹹濕對話相當露骨「「很飢渴」、「要你，隨時都可以要」、「來啊、脫啊」、「今天一定要去…不然我就要翻臉」、「你看你內衣不給我弄好」、「不用穿啦，你等一下就要脫啦」、「我知道」，「不要穿，脫掉」、「你跟他說我不用（保險套）啊，我又不愛用這個」、「好說，謝謝誇獎，真的很爽喔」，讓陳女聽後崩潰，毫無挽回餘地氣的直接提告離婚。

張男事後辯稱，他和林女只是朋友關係，但法官打臉表示，朋友並不會「單純」到汽車旅館休息、聊天、看電視、做運動，認定他與林女到摩鐵至少發生1次性關係。張男不服上訴指出，林女當天剛好生理期來，兩人沒有發生性行為，且錄影的光碟是擷取片段，不具證據能力。

惟台中高分院認為，行車器錄器是由陳、張兩人事前安裝，陳女沒有違法，且陳女家人剪接片段，是在維護婚姻完整的權益，因而駁回張男上訴，維持1審判決。

(中時電子報)