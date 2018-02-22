戀上「冒牌」美國軍官 婦人險賠年終獎金

李姓婦人誤中詐騙集團愛情陷阱，在銀行匯款時，被警方攔下。（莊哲權翻攝）

友善列印
中時

40歲台東李姓婦人掉進詐騙集團網路愛情陷阱！詐騙集團假稱是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊軍官」Jeffery．Nicolas（傑弗瑞．尼可拉斯），在臉書不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，聲稱他已經厭倦了敘利亞的軍旅生活，很想退伍，希望來台灣與她共度一生，婦人信以為真，4萬多元年終獎金差點不見。

「尼可拉斯」聲稱，他的上級將軍說要退伍，必須繳交1300元美金手續費，才可以退伍。李姓婦人剛好在過年領了1筆年終獎金新台幣4萬4000元，為了拯救「尼可拉斯」脫離戰地生活，便不疑有他準備拿年終獎金要匯款到美國德州。

婦人於21日12時許，依照指示至台灣銀行臺東分行在櫃台辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起派駐台銀臺東分行的保七員警彭成瑜、李昌和與行員吳家志先生注意，並立即上前關心瞭解。

在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，婦人深信只要匯款過去「尼克拉斯」就會在今年3月順利退伍，來台灣與她共度一生。

在保七員警、台銀行員與熱心民眾不斷苦口婆心在勸阻下，不斷舉出「假維和部隊軍官、將軍」詐騙案例說明後，婦人才驚覺這是場網路愛情詐騙。保七第一大隊已將相關資料送交轄區台東分局中興派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時)

幫小孩拿卡通光碟 意外發現丈夫… 國際清廉指數 台灣進步2名 近10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。