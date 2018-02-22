戀上「冒牌」美國軍官 婦人險賠年終獎金

2018年02月22日 09:50 中時 莊哲權

40歲台東李姓婦人掉進詐騙集團網路愛情陷阱！詐騙集團假稱是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊軍官」Jeffery．Nicolas（傑弗瑞．尼可拉斯），在臉書不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，聲稱他已經厭倦了敘利亞的軍旅生活，很想退伍，希望來台灣與她共度一生，婦人信以為真，4萬多元年終獎金差點不見。

「尼可拉斯」聲稱，他的上級將軍說要退伍，必須繳交1300元美金手續費，才可以退伍。李姓婦人剛好在過年領了1筆年終獎金新台幣4萬4000元，為了拯救「尼可拉斯」脫離戰地生活，便不疑有他準備拿年終獎金要匯款到美國德州。

婦人於21日12時許，依照指示至台灣銀行臺東分行在櫃台辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起派駐台銀臺東分行的保七員警彭成瑜、李昌和與行員吳家志先生注意，並立即上前關心瞭解。

在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，婦人深信只要匯款過去「尼克拉斯」就會在今年3月順利退伍，來台灣與她共度一生。

在保七員警、台銀行員與熱心民眾不斷苦口婆心在勸阻下，不斷舉出「假維和部隊軍官、將軍」詐騙案例說明後，婦人才驚覺這是場網路愛情詐騙。保七第一大隊已將相關資料送交轄區台東分局中興派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時)