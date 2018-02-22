中市水利建造物維護評鑑獲全國第一殊榮

台中市長林佳龍（前右二）視察沙鹿區福興橋下游改善工程，及沙鹿、龍井區域排水！（陳世宗攝）

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經濟部106年「水利建造物檢查督導」評鑑結果出爐！台中市水利建造物檢查維護成果評鑑獲得全國第1名。台中市政府水利局長周廷彰表示，感謝中央對市府維護水利建造物相關設施成效的肯定；未來將持續積極辦理檢查、追蹤及即時修復等作業，確保市民的生命財產安全。

周廷彰指出，經濟部針對各縣市政府如何落實相關水利建造物維護等作業，每年進行督導考評，項目包含「基本資料建置」、「定期及不定期檢查」、「清淤、疏浚及周邊環境維護」、「颱洪事件應變能力及防汛措施整備」、「維護管理計畫與執行」等。

台中市幅員廣闊，管轄區域排水多達131條，數量為六都中第2，水利局透過平日整備作業，建立優化及制度化的管理流程，並具以落實在水利設施維護及安全檢查。根據現行水利建造物檢查安全評估辦法規定，須於每年汛期前完成立即改善項目。

水利局表示，檢查紀錄點總計超過2000點，為爭取足夠時間辦理相關改善措施，每一年度檢查作業提前於前一年度12月辦理檢查，使列為立即改善之項目能如期如質完成，並針對整年度特殊事故；如地震、豪雨啟動不定期檢查，以「預防勝於治療」理念落實水利建造物維護及檢查工作。

周廷彰強調，台中市能連續2年榮獲經濟部水利署督導成績全國前2名殊榮，並在今年獲經濟部肯定進步成為全國冠軍，是各機關相互合作的成果，也代表市府從以往經驗不斷精進研擬最適宜本市特性的方法，持續推動排水檢查維護作業，將颱風洪水致災的風險降到最低！

(中時)

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