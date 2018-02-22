男帥女美 平昌冬奧不一樣的冰舞搭檔：澀谷兄妹

2018年02月22日 10:06 中時電子報 李靖棠

據韓國時報（Korea Times）報導，隨著平昌冬奧（Pyeongchang Olympics）賽事接近尾聲，不少比賽與選手們，也讓觀眾留下深刻印象。其中對於我們比較熟悉的冰上舞蹈中，本屆冬奧出現了一對不太一樣的男女搭檔選手、代表美國出賽的日裔兄妹檔：哥哥艾力克斯·澀谷（Alex Shibutani）和妹妹米雅·澀谷（Maia Shibutani），兩人最終在冰舞項目中奪下銅牌的佳績。

Maia & Alex Shibutani Today Show Olympic Interview | LIVE 2-20-18

這對來自美國密西根州的日裔美籍兄妹，哥哥艾力克斯今年26歲，出生於波士頓；妹妹米雅則是23歲、出生於紐約市，兄妹的父母親是哈佛大學（Harvard University）的音樂學者，兩人從小就搭檔練習冰上舞蹈，默契和感覺非常到位。

從小搭檔至今，哥哥艾力克斯（圖右）與妹妹米雅（圖左）已征戰大小冰上賽事無數。（圖/美聯社）

澀谷兄妹（圖右）最終不負眾望，在冰舞項目成功拿下銅牌佳績。（圖/路透社）

艾力克斯7歲開始專業訓練、米雅則是從4歲開始，受到滑冰世錦賽的啟發，開始決定投入專業選手生涯。兩人一開始都被教練以「個人賽」的方式訓練，初試啼聲於2004年，與妹妹搭檔挑戰美國少年冠軍賽，在最終決賽中取得銀牌的亮眼成績。2009年從高中畢業後，進入密西根大學（University of Michigan）就讀。從2010年開始，從青年組轉入成人組賽事，很快地在日本NHK大賽與美國大賽中贏得銅牌。

Together ❤️ • 📸: @samanthaokazaki Maia Shibutani（@maiashibutani）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 20 日 6:37 上午 張貼

.@MaiaShibutani and @AlexShibutani recreated some of their old family photos and the results were adorable 😍 pic.twitter.com/kX9Kqh63Gn — NBC Olympics (@NBCOlympics) 2018年2月21日

本次冬奧是兄妹兩人首次參賽，在這之前，兩人也曾分別在2011和2016年四大洲花式滑冰錦標賽（Four Continents Figure Skating Championships）時來台比賽，在冰上舞蹈項目中取得銀牌與金牌的佳績。澀谷兄妹最終也不負眾望，即便在加拿大強敵面前仍不畏懼，短曲拿到77.73分、自由舞蹈拿下114.86分，以總分192.59分擊敗同隊搭檔拿下銅牌。

I ❤️ skating pic.twitter.com/fKxJ4wN5DB — Maia Shibutani (@MaiaShibutani) 2017年12月11日

身為亞裔、又是親兄妹的兩人，從搭檔出賽之初就承擔了許多惡意言語和攻擊，但生性樂觀的他們卻並未因此被打倒，反而逐步在各大賽事中發光發熱。南韓媒體更發現，與來自俄羅斯的冰上精靈梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）熱愛EXO一樣，正值青春年華的兄妹檔，也著迷於韓國當紅男子團體- 防彈少年團（BTS），艾力克斯更透露，「他與妹妹欣賞防彈少年團音樂才華，並且能從他們的音樂中得到力量。」

(中時電子報)