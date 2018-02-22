乳癌二度來扣門 癌婦悔悟「活命比掉髮更重要」

53歲徐小姐因害怕化療導致掉髮，4年前右乳腫瘤切除後，就不再回診，兩年後再次就醫電腦斷層就發現右腋有20公分腫瘤。（馮惠宜翻攝）

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亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，乳癌並非不治之症，只要保持積極樂觀的態度，配合醫囑並及早接受個人化治療，就有機會控制病情，以達到更好的預後。（馮惠宜攝）

彰化53歲徐小姐4年前右胸罹患乳癌第二期，經手術切除腫瘤後，因害怕化療導致掉髮，故從此不再回診，兩年後又發現右胸堅硬如石，還散發異味，3個月內暴瘦10公斤，就醫才發現右腋下傷口潰爛，並擴散到淋巴，確診為乳癌三期，始願意積極治療，她感嘆：「還是活命最重要啊！」

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，患者於103年摸到右乳有腫塊，先經手術切除2.5公分惡性腫瘤後，但害怕化學治療導致掉髮，未再完成後續治療就了不回診。

直到105年年中，徐小姐覺得右胸右側出現硬塊，一開始並未即時求診，直到右手臂發脹緊繃，甚至腋下出現傷口流出分泌物，飄出陣陣異味，哥哥無意間發現後驚覺不對勁，硬拖她至醫院檢查，才發現他的右胸有近20公分的惡性腫瘤，但因腫瘤過大，先透過化學治療來達到縮小腫瘤的目的，之後原先流出分泌物的傷口處也逐漸癒合，並再行手術切除，且手術後病理檢查已找不到癌細胞。

醫療團隊建議，雖然目前找不到癌細胞，但還須接受定期追蹤治療，不過患者歷經生死關頭，不斷感謝醫護人員，並強調：「再也不敢拿生命開玩笑。」

黃文豊指出，根據104年衛福部國健署統計乳癌已是女性癌症發生率之冠，患者逐年攀升，大多與人口老化、未定期篩檢、肥胖有關，而現今醫療技術發達，乳癌第三期的五年存活率仍高達7成，即便第四期病患存活超過20年也大有人在，只要保持積極樂觀的態度，配合醫囑並及早接受個人化治療，就有機會控制病情，以達到更好的預後。

(中時)

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