柚子、蜂蜜搞文創！30歲柚農「友善耕作」拚商機

新北市八里區最年輕柚農李炳輝與自家柑橘合影。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

青農有理想、為台灣製作美味、拚商機！才30歲的他新北市八里區最年輕柚農李炳輝，創立「柚&蜜」品牌，透過直銷提供顧客最新鮮果品，並且秉持「堅持自然，友善耕作」的理念，打造友善耕作環境，和顧客建立良好關係。

品牌「柚&蜜」創辦人李炳輝從小就跟在父親身邊幫忙，李炳輝回想小時候每到假日時，父親總會問家中的孩子們說要不要出去玩呢？但每每出門後才發現又是到果園幫忙，雖然有種被凹了的感覺，但一家人一起工作的溫馨時光，是一生不可取代的溫暖回憶。李炳輝笑笑的說，小時候除了上課以外，其他時間幾乎都在果園裡，所以雖然目前才30歲的他，也已經從農接近20年，是名符其實在果樹下長大的大男孩。

李炳輝表示，自己從農的旅程也經過了一番波折，早在當兵退伍後那時，就非常希望可以回到家中幫忙父母的果園作業，不過遭到父母的拒絕，父母希望年紀輕輕的他可以先出外從事不同的工作。後來在一次的車禍休養時，想從農的渴望又再一次於心中萌芽，一直到105年，父母才終於同意讓他返回家中全職幫忙。

於是李炳輝創立品牌「柚&蜜」，除了代表家中種植的柚子、蜂蜜以及柑橘類果品之外，品牌「柚&蜜」取英文諧音，柚=You代表顧客，蜜=Me代表自己。為了行銷推廣家中果園，李炳輝不只參與青年農民聯誼會，從中學習許多包裝、行銷知識，同時也在農民學院，參加許多果樹栽培等技術課程，加強農業技術層面的技能，透過培養基礎種植專業技術以及行銷軟知識，希望自家品牌「柚&蜜」能夠如同「堅持自然，友善耕作」的理念，生生不息的成長。

農業局表示，為讓青年人力投入農產業行列，新北市辦理「新農漁民輔導計畫」，協助農民從生產、銷售到建立品牌，一整套完整輔導方案，除此之外，新北市也輔導農民多樣化種植以及友善耕作，除了能夠分散風險以及拉長市場銷售時間，讓農友能夠一年四季平均地販售產品之外，同時增加環境多樣性，營造更多元友善的耕作環境。

(中時電子報)

新北市八里區最年輕柚農李炳輝與自家果樹合影。（新北市農業局提供）
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