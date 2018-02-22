國民黨北市長初選人數大爆炸 4月底人選揭曉

今天大年初七，國民黨台北市黨部舉拜新春團拜，多位有意參選台北市長者都到場。（杜宜諳攝）

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今天大年初七，國民黨台北市黨部一早舉辦新春團拜，不僅前總統馬英九、黨主席吳敦義等大咖到場，眾多打算選台北市長的參選人也齊聚一堂，形成既有「年味」又有選戰煙硝味的氣氛。市黨部主委黃呂錦茹表示，3月會開始初選程序，預計要4月底、5月初會產生正式的人選。

市黨部新春團拜上午10時登場，除了馬英九、吳敦義、副主席郝龍斌等人現身，眾家打算參選台北市長以及市議員者也都到場，如丁守中、張顯耀，甚至還有李錫錕。黃呂錦茹表示，孫大千本來也要出席，但因有外賓行程而不克前來。

是否擔心各參選人聚頭難免尷尬、有競爭意味？黃呂錦茹強調，中央、地方、各行政區都會新春團拜，不會尷尬，因為都跟大家講好了，就是透過初選決定最後誰參選，一旦最後人選出線，大家要團結、將優點互補。

她也說，國民黨在台北市長部分的初選程序會在3月開始，包括溝通協調、辯論與民調，程序走完大概4月底、5月初。是否已排除徵召可能？黃呂說，會用全民調的方式，現在有意參選的人很多，除非做出來民調太低，才有可能徵召，但目前大家都很認真勤走基層，民調表現也往上走，都準備得很好，應不會徵召。

丁守中今被問到這麼多人出來參加初選，是不是也代表黨內人士對他的看衰？他否認說，這代表黨內人才濟濟，最後可以選出最強的，打贏年底選戰；他也對自己有信心，初選一定能勝出，因為準備得最充分、使命感最強，會全力以赴。

丁守中也說，他認為初選越早越好，這麼多人要參加初選，代表大家有信心，有些黨部主管唱衰選情，那都應該下台。

(中時)

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