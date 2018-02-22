美智庫列舉18種大國衝突狀況 憂陸突襲臺灣

2018年02月22日 10:44 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，總部位於美國華府（Washington D.C.）的外交智庫戰略與國際研究中心（CSIS），日前發布一篇研究報告，認為大國競爭時代來臨，且大國間也正為可能的戰爭提前做準備，美國有必要現在就提防可能出現的突襲行動。報告中列舉了18種可能的突發狀況，其中包括大陸突襲臺灣，以及中國攻擊美國網路系統、美國東亞盟友系統崩潰等。

報告中直指，美國享受了約20到30年在國際軍事上的絕對優勢後，最大的弱點近年逐漸暴露：驕傲自滿，總認為自己的軍隊「不僅是最優秀的、而且是有史以來最好的。」，如此輕敵的態度，恐怕會讓當中國和俄羅斯戰略競爭大國出現後，造成最終的失敗。大國對抗中，突襲行動經常能搶佔先機，如日本1941年偷襲珍珠港（Pearl Harbor），德國1941年攻打蘇聯（USSR），中國1950年參加韓戰，蘇聯1968年侵佔捷克斯洛伐克以及1973年阿拉伯國家突襲以色列等經典案例。

報告中最擔心的是美中對抗，臺灣和南海地區是最容易爆發衝突的地方。雖然這樣的戰爭看起來不理性，但是，若考慮到大陸曾在對日抗戰與國共內戰後，執意參戰對抗美韓，這樣的突襲行動也不是不可能發生。報告中設想的第一種情況是，中國會搶在臺灣可能宣佈獨立前採取突襲行動，解放軍在臺灣島周邊建立反介入和區域防衛能力，卻不襲擊在太平洋的美軍。美國最終宣佈中立、而不進行反擊。

除此之外，報告中還擔心，大陸會利用最新的網路、無人機技術，透過駭客、病毒等手段，攻擊與破壞美軍的資料庫和太空設備；或是利用大批無人機群，重新發起第二次「珍珠港事件」，攻擊美國的基地、港口與相關船隻。甚至警告美國官方，做好西海岸巡防任務，並嚴防任何可能對高層的暗殺行動。

(中時電子報)