過一個年國民黨台北市長參選爆炸 這些人想什麼？

2018年02月22日 11:01 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

過一個農曆年，國民黨台北市長參選人竟然從僅1位爆增成4位，除了早早宣布參選的丁守中，台北市議員鍾小平、前立委孫大千、前陸委會副主委張顯耀先後宣布投入國民黨北市長初選。為什麼有如此轉折，環球科技大學兼任助理教授陳蓋武點出原因，2020年立委選舉才是他們的真正目標。

張顯耀昨召開「贏回台北，捨我其誰」參選記者會，細數市長柯文哲5大不適任理由，誓言讓國民黨重返執政，終止柯P無厘頭、即興式施政，並帶領北市跨入兩岸，進軍國際。孫大千則透過臉書直播宣布參選，強調要以新方式，不用大排場造勢、組織動員，改用網路平台說，藉此改變國民黨。他直言，柯文哲認為藍綠都可能打不贏他，所以目前對選情毫不在意，國民黨不能再拘泥鞏固基本盤思維，否則將永遠站不起來。

至於鍾小平，則是於除夕前一天在臉書宣布，24日將效法台北市長柯文哲「一日雙城」，騎腳踏車從台北出發到高雄，並且在高雄正式宣布參選台北市長。

陳蓋武今天投書《風傳媒》指出，從近半年各民調結果來看，柯P大約都有將近五成左右的支持度，他的連任之路似乎仍無人能擋。若說為黨打拚，或許留在經營多年的高雄市(指張顯耀)與桃園市(指孫大千)繼續努力，甚至爭取國民黨提名，成為年底選舉高、桃兩市的母雞（市長候選人），更有其正統性與正當性。他們卻選擇在同一天不同時段宣布參選北市，除了相互拉抬之外，主要還是想分進合擊，同時坐收進可攻退可守之效。

陳蓋武推論，有了2018年台北長黨內初選的暖身，不論結果提名與否，2020年的立委選舉，鎖定爭取代表國民黨來接替臺北市第6、7、8選區年過（近）70的現任立委，屆時應該就不會再有人質疑、甚或提及高雄市與桃園市的「出身」，相信這或許就是過一個年，就出現這麼多候選人的原因吧!

(中時電子報)