嘉義市擴大補助弱勢糖尿病患

2018年02月22日 11:50 中時 廖素慧

醫師曾良達與護理師為糖尿病患者檢測足部知覺反應。（廖素慧攝）

嘉義市擴大補助弱勢糖尿病患者申請血糖試紙及保護足鞋方案，血糖試紙每人每月最高補助1500元，保護足鞋每人每年最高補助3500元，擴大補助對象包含視網膜病變、慢性腎臟病3b階段以上或曾中風心肌梗塞、冠狀動脈病史者，楊姓患者肯定試紙補助受益大。

醫師曾良達表示，足部問題是糖尿病人常見的慢性併發症，應定期做半定量音叉試驗、單股尼龍繩等檢查，以檢視血液循環及末梢感覺功能，且應選擇包覆性好、寬楦頭、透氣及氣墊的鞋款，減少足部損傷，並穿合腳、軟棉質及淡色襪子，擦乳液避免乾燥破皮。

衛生局表示，106年補助糖尿病弱勢族群，104人次申請血糖試紙、7人申請護足鞋，今年補助對象新增「第二型糖尿病口服降血糖藥，且包括視網膜病變、慢性腎臟病3b階段以上或曾中風心肌梗塞、冠狀動脈病史等併發症其中一項者」，預估受補助對象將多出2成。

衛生局表示，設籍嘉義市糖尿病患者，經醫師診斷符合條件，具低收、中低收入戶或家庭實際總收入平均每人每月未超過中央主管機關當年公布最低生活費標準2.5倍及全戶不動產低於650萬元的補助資格者，經審核通過後，血糖試紙每人每月最高補助1500元，保護足鞋每人每年最高補助3500元。

凡符合補助者好康加碼送一組足部乳液及棉襪，數量有限，額滿為止，相關訊息可上嘉義市糖尿病共同照護網官網或嘉義市衛生局官網查詢。

(中時)