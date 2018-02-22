新北勞工局第一波裁罰 未給加班費情況最嚴重

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新北市政府勞工局公布今年第1波違反勞動相關法令的雇主名單，總計有281家業者，違規情形以未給付加班費最為嚴重，高達84家。新北市勞工局表示，這次違反《勞動基準法》被處罰鍰金額最高的業者為指南客運，違規情形包括讓勞工單日工時逾12小時法定上限和未給勞工例假，遭處罰鍰38萬元。

勞工局解釋，違反《勞基法》的業者中，以未給付加班費最嚴重，也針對累犯雇主加重裁罰，其次為使勞工超時工作，計有58家；出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間者，則有52家。

除了指南客運，勞工局指出，同屬客運業的國光客運及大有巴士、物流業的台灣宅配通、電子製造業的嘉捷科技及台灣松下電器，分別被裁罰30萬元，電腦製造業的亞旭電腦也因出勤紀錄未逐日記載和使勞工超時工作，被處罰23萬元。

未足額提撥勞工退休準備金者，勞工局本次也針對4家業者開罰，其中崇福機械、龍華實業分別遭裁罰12萬元及11萬元。勞工局解釋，這兩家公司已經連續兩年未能依照規定足額提撥勞工退休準備金，而且也未提出合理可行的還款方案，所以才會加重開罰。

另外，違反性工法部分，計有7家，以雇主未善盡職場性騷擾防治義務為大宗，但亮典科技則是因為資遣懷孕勞工，構成性別歧視，受罰金額30萬元最高。勞工局解釋，這起申訴案件是勞工主張雇主在發現她懷孕之後，以莫須有的理由資遣她，而勞工局介入調查之後，雇主也很難證明資遣勞工的理由，所以勞工局認定當初資遣理由不存在、構成性別歧視。

(中時)

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