賞櫻專車跨雙黃線超車對撞小貨車 驚險瞬間曝光 !

遊覽車逆向超車 小貨車剎不住對撞
友善列印
中時
中時電子報／ 中天新聞／
一輛首都通運遊覽車因違規超車與小貨車發生對撞，兩輛車的車頭嚴重受損，所幸兩車駕駛只受到輕傷。（宜蘭縣政府消防局提供）
一輛首都通運遊覽車因違規超車與小貨車發生對撞，兩輛車的車頭嚴重受損，所幸兩車駕駛只受到輕傷。（宜蘭縣政府消防局提供）

近30輛國光客運為主的賞櫻專車22日上午從台北市府轉運站出發，載著約千名遊客前往武陵農場賞櫻，在行經台7線104K路段時，車隊中一輛向首都通運借調的遊覽車竟在禁止超車的雙黃線違規超車，導致對向1輛小貨車閃避不及當場撞上，兩輛車的車頭嚴重損毀，遊覽車林姓司機一度暈眩過去並卡在車內，所幸最後順利救出車外，這起車禍共造成4人輕傷，但有數百名賞櫻遊客行程因此受到影響。

宜蘭縣政府消防局勤務指揮中心22日上午獲報，指有遊覽車與小貨車在台7線上發生對撞並有人受困，勤指中心立即指派鄰近車禍地點的分隊人車前往救援。

根據行車記錄器畫面，這輛首都通運的遊覽車疑似林姓司機嫌前方車輛速度太慢，在禁止超車的雙黃線並且是彎道的路段違規逆向超車，此時由陳姓農民所駕駛要下山採買肥料的小貨車閃避不及，兩車當場撞上，小貨車被撞上後打轉了好幾圈後橫向停在道路中間，遊覽車則僅靠右側護欄停下。

據肇事的遊覽車上乘客表示，車禍發生後遊覽車卡在護欄上，右側的逃生門打不開，乘客們急著大喊司機開門，不料遊覽車林姓駕駛卻撞暈過去，還好遊覽車並未起火燃燒，乘客們也順利自行打開另一側（左側）的逃生門逃出車外，否則恐將變成一場大災難。

救難人員趕抵現場後，迅速將受困於車內的林姓遊覽車駕駛救出車外，並連同小貨車陳姓司機以及遊覽車上另外兩名乘客一同送往羅東聖母醫院救治，所幸4人都只是受到輕傷，並無生命危險。

車禍現場直到上午10點40分才清理完畢並恢復雙向正常通行，除了讓賞櫻專車後方10多輛遊覽車、數百名乘客的行程受到延宕，也讓當地交通嚴重受到影響。

(中時)

討薪水10萬元 老員工持刀劃傷老… 策畫陸客赴法集體結婚 台籍女涉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。