賞櫻專車跨雙黃線超車對撞小貨車 驚險瞬間曝光 !

2018年02月22日 11:22 中時 胡健森 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／ 林易伸 、 廖育志 中時電子報／中天新聞／

一輛首都通運遊覽車因違規超車與小貨車發生對撞，兩輛車的車頭嚴重受損，所幸兩車駕駛只受到輕傷。（宜蘭縣政府消防局提供）

一輛首都通運遊覽車因違規超車與小貨車發生對撞，兩輛車的車頭嚴重受損，所幸兩車駕駛只受到輕傷。（宜蘭縣政府消防局提供）

近30輛國光客運為主的賞櫻專車22日上午從台北市府轉運站出發，載著約千名遊客前往武陵農場賞櫻，在行經台7線104K路段時，車隊中一輛向首都通運借調的遊覽車竟在禁止超車的雙黃線違規超車，導致對向1輛小貨車閃避不及當場撞上，兩輛車的車頭嚴重損毀，遊覽車林姓司機一度暈眩過去並卡在車內，所幸最後順利救出車外，這起車禍共造成4人輕傷，但有數百名賞櫻遊客行程因此受到影響。

宜蘭縣政府消防局勤務指揮中心22日上午獲報，指有遊覽車與小貨車在台7線上發生對撞並有人受困，勤指中心立即指派鄰近車禍地點的分隊人車前往救援。

根據行車記錄器畫面，這輛首都通運的遊覽車疑似林姓司機嫌前方車輛速度太慢，在禁止超車的雙黃線並且是彎道的路段違規逆向超車，此時由陳姓農民所駕駛要下山採買肥料的小貨車閃避不及，兩車當場撞上，小貨車被撞上後打轉了好幾圈後橫向停在道路中間，遊覽車則僅靠右側護欄停下。

據肇事的遊覽車上乘客表示，車禍發生後遊覽車卡在護欄上，右側的逃生門打不開，乘客們急著大喊司機開門，不料遊覽車林姓駕駛卻撞暈過去，還好遊覽車並未起火燃燒，乘客們也順利自行打開另一側（左側）的逃生門逃出車外，否則恐將變成一場大災難。

救難人員趕抵現場後，迅速將受困於車內的林姓遊覽車駕駛救出車外，並連同小貨車陳姓司機以及遊覽車上另外兩名乘客一同送往羅東聖母醫院救治，所幸4人都只是受到輕傷，並無生命危險。

車禍現場直到上午10點40分才清理完畢並恢復雙向正常通行，除了讓賞櫻專車後方10多輛遊覽車、數百名乘客的行程受到延宕，也讓當地交通嚴重受到影響。

(中時)