策畫陸客赴法集體結婚 台籍女涉詐欺遭判4年

2018年02月22日 11:17 中時電子報 張達智

出生於高雄的台裔法籍女子韓麗芳，涉嫌在法國替大陸觀光客舉辦浪漫集體婚禮時，從中牟取不法利益，上訴法院今天以詐欺和侵吞公款等罪名，判處她4年有期徒刑。

韓麗芳（Lise Han）於2008年受雇市府，負責監督與中國之間的交流業務。她涉嫌在2008年到2011年之間，以大陸觀光客為對象，策劃象徵性質的浪漫婚禮行程，內容包含讓大陸觀光客在圖爾市（Tours）進行集體婚禮儀式，及遊覽羅亞爾河（Loire）城堡群，卻從中賺取私利。

這起案件在法國相當引人注目，原因是韓麗芳當時是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的女友，傑曼擔任圖爾市長近20年、與當時法國總統歐蘭德等政要關係密切。2015年4月，傑曼在開庭審理前一刻飲彈自盡，並留有遺書稱自己遭起訴是「政治因素」，要用死證明清白。

據中央社報導，2016年1月，圖爾輕罪法院以非法獲利、詐欺和侵吞公款為由，判處韓姓女子30個月有期徒刑，仍可上訴。奧爾良市（Orleans）上訴法院去年10月審理此案，今天宣佈判決，韓麗芳被判處4年有期徒刑，緩刑1年。

法國媒體報導，韓麗芳出生於台灣高雄，1991年入法國籍。她在社交網站領英（LinkedIn）的個人主頁顯示，她畢業於淡江大學，曾短暫在台工作，隨後前往法國，在圖爾學習法語。

(中時電子報)