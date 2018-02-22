傳內閣改組底定！首波僅勞長異動 第2波蕭美琴簡余晏出線

賴清德內閣改組，第一波蘇麗瓊（圖左）可能接任勞動部長，第二波立委蕭美琴（圖中）、前台北市觀傳局長簡余晏（圖右）也可望入閣。（中時報系資料照片）

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中時電子報

賴清德內閣改組傳已底定！府院高層透露，內閣改組將分二波進行，首波小幅改組，僅勞動部長林美珠異動，第二波則是次長級閣員調整，台南市府賴系人馬將北上，立委蕭美琴先任外交部次長或派駐外國，為未來接部長作準備，而剛辭官的簡余晏也可望入閣。

內閣改組 賴清德首度證實

內閣改組先前被點名4個部長，僅有勞動部林美珠異動，交通部、內政部及教育部長則不動如山。府院高層透露，林美珠因健康因素即將退休，勞動部政務次長蘇麗瓊則是政院口袋名單。

由於勞資雙方難以擺平，勞動部長一職動輒得咎，政院在徵詢過程相當不順利，且2月27日立法院即將開議，這一、兩天部長就必須確定人選，所以只要蘇麗瓊點頭同意，部長就是她了。

第二波內閣改組則是以汰換次長為主，與賴清德關係密切的台南市府一級主管可望入閣歷練。副市長張政源及民政局長陳宗彥兩人，被點名是最有可能是未來第二波入閣的賴系人馬。

較特別的是，立委蕭美琴也在次長名單上。蕭美琴是英派立委，長期耕耘台美關係，且待在立法院外交委員會，是接外交部長的適當人選，據了解，蕭美琴將先派駐國外歷練或直接接次長，為未來出任外交部長作準備。原先民進黨有意栽培蕭參選花蓮縣長，但國民黨立委徐蔚榛地方實力堅強，又有夫婿傅崐萁助陣，蕭要挑戰困難度相當高，再加上她未言明再選立委，可見小英已對其出路作了安排。

另外，從北市府逃離的前任官員，也是內閣改組的人才庫。除了蘇麗瓊可能接任勞動部長，前觀傳局長的簡余晏也將有機會入閣，但到哪個部會尚未明朗。有消息指出，簡余晏曾與交通部有所接觸，似對該部會感興趣。

(中時電子報)

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