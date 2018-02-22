聯手澳洲抗中國！美軍增兵又部署F-22

2018年02月22日 11:25 中時電子報 蔡萱

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）21日啟程將展開訪美國行程，屆時將與美國總統川普（Donald Trump）、美國國家情報總監科茨（Dan Coats）見面時，外界也料中國在亞洲影響力的增加將成為兩國討論的重點。同時美國空軍也在近日於澳洲部署一支F-22匿蹤戰機中隊，來聯手澳洲來對抗中國。

根據美國《國家利益》（National Interest）報導，美國空軍近日首次在澳洲部署了12架F-22，這也是被提名美駐澳洲大使的美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris），過去提出的「加強空中合作倡議」（Enhanced Air Cooperation Initiative）的一部分，這項倡議符合兩國在2014年簽署的「軍力部署協議」（Force Posture Agreement），主要是規範雙方聯合演習，以及美國海空軍部署等規定。

美軍F-22戰機將延續部署到3月初，期間將與澳軍F/A-18A/B大黃蜂戰機編隊展開聯合訓練，地點包括北領地（Northern Territory）和昆士蘭（Queensland）等地，也是目前為止最高規格的聯合演練。

美軍太平洋司令哈里斯與澳洲總理滕博爾在檀香山見面。(圖/US Navy)

美軍太平洋司令哈里斯近日在國會出席聽證中，對中國軍事崛起強硬表示，中國的軍事建設可能很快就會在幾乎所有的領域挑戰美國，「我認為重要的是在努力阻止戰爭的同時，必須計劃和部署資源贏得戰爭」。

除了更多的F-22將派往澳洲外，美國今年派駐澳洲的輪防海軍陸戰隊員也將從1,250人增至1,500人。

另外，澳洲總理滕博爾已於昨日啟程將展開訪美國行程，被視為抗衡中國在印太地區日益增長的影響力的美澳日印「四方安全對話」，也將美澳領導人會談的關鍵議題。

由日本首相安倍晉三倡議的「四方安全對話」始於2007年，澳洲陸克文政府於次年退出。去年東協峰會期間，美澳日印重啟了這個合作機制。

(中時電子報)