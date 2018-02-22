租屋糾紛爆衝突 竟在屋內點燃信號彈

鍾姓男子在秦姓被害人屋內丟擲信號彈。（葉書宏翻攝）

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警方循線逮捕鍾姓男子（右）及黃姓男子（左），兩人均為通緝犯。（葉書宏翻攝）

29歲鍾姓男子與秦姓男子疑因房租問題發生糾紛，20日晚間11時許開車搭載36歲黃姓男子與32歲林姓女子，至秦男位於新北市板橋區文化路一段租屋處興師問罪，鍾男直接在屋內點燃信號彈恐嚇，隨後駕車離去，警方獲報21日中午循線逮捕3人，訊後依恐嚇及公共危險罪嫌移送法辦，另依違反社會秩序維護法裁罰。

鍾姓男子在秦姓被害人屋內丟擲信號彈。（葉書宏翻攝）

警方調查，鍾嫌有毒品、組織犯罪、恐嚇等前科，因毒品案件遭基隆、新北地檢署發布通緝，疑因房租問題與秦姓被害人發生糾紛，鍾嫌心生不滿，由黃、林兩人陪同，前往秦男的住處丟擲信號彈洩憤，隨即開車往新莊方向逃逸。

海山警分局偵查隊執行安居專案，與轄區新海派出所組成專案小組全力追查，調閱沿路監視器畫面，21日中午在板橋區大明街查獲鍾嫌等3人到案。

警方在林女的包包內搜出安非他命吸食器1組，玻璃球吸食器1個及電子磅秤等證物。（葉書宏翻攝）

警方在鍾嫌身上查獲一支尚未使用的信號彈，另外，黃嫌也因毒品案遭通緝，警方盤查時，他涉嫌謊報胞弟的資料遭識破，警方在林女的包包內搜出安非他命吸食器1組，玻璃球吸食器1個及電子磅秤等證物。

警訊後依恐嚇及公共危險罪將鍾嫌送辦，持有信號彈則依違反社會秩序維護法裁處，黃男冒名應訊致使公務人員登載不實，同樣依法送辦，警方已採集3人尿檢送驗，若有毒品反應將再依法函送法辦。

(中時)

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