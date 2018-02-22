升級為F-16V 南韓擬砸350億翻新134架

2018年02月22日 11:59 中時電子報 李靖棠

據《外交家》雜誌（The Diplomat）報導，南韓空軍（ROKAF）打算砸下約12億美元（約350.8億台幣）的經費，向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）提交升級需求，將麾下現役134架KF-16C/D型戰機（F-16 Fighting Falcon）翻新為最新型號F-16V。

F-16 Takeoffs. Kunsan Air Base 2014.

同時也將飛行員的頭盔與操作系統進行升級，負責此項升級案的執行長霍羅威茲（Raanan Horowitz）表示，「這個新設備，將能協助飛行員更有效的執行任務，並確保他們的安全。」報導中指出，這批134架升級計畫最快將於2025年完成。

南韓空軍的F-16戰機飛行員。（圖/南韓國防部）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

南韓空軍現役的F-16戰機正進行維修。（圖/南韓國防部）

作為美軍亞太盟友之一，南韓於1989年首次購入F-16戰機，用以替換老舊的F-5E虎式戰機（F-5E/F Tiger II），目前有118架C型單座與51架D架雙座機，仍是保護南韓領空安全的一線武力。此外，在升級既有戰鬥力同時，亦花重金購買20多架最新型的F-35A戰機（F-35 Lightning II），繼續強化與防衛來自北韓的威脅。

(中時電子報)