《全台最速報》中市清晨民宅起火 釀３死１重傷悲劇

2018年02月22日 11:55 中時電子報 綜合報導

◎中市清晨民宅起火 釀３死１重傷悲劇

中市22日清晨近5時民宅發生火災，造成黃姓命理師家3死1重傷悲劇。台中市消防局接獲通報，北屯區雷中街民宅起火，消防人員到場火舌猛烈，搶救人員緊急破門佈水線灌救，火勢延燒迅速，2樓房間內各發現70歲黃姓命理師、黃男兒子及女友等3人皆已明顯死亡；另有65歲黃妻，上半身2度約45％燒燙傷，意識清楚、傷勢嚴重，緊急送醫。

◎國民黨北市黨部新春團拜 市長參選人聚頭

今天大年初七，國民黨台北市黨部一早舉辦新春團拜，不僅前總統馬英九、黨主席吳敦義等大咖到場，眾多打算選台北市長的參選人也齊聚一堂，形成既有「年味」又有選戰煙硝味的氣氛。市黨部主委黃呂錦茹表示，3月會開始初選程序，預計要4月底、5月初會產生正式的人選。

◎后里泰安櫻花季2／24展開 中市府推假日賞櫻接駁車

「又到櫻花盛開的季節！」2018泰安櫻花季賞櫻活動，自24日起至3月18日在后里泰安派出所登場；觀光旅遊局指出，近年來因落羽松景點及櫻花盛開，泰安派出所被列入全國著名指標景點；為便利民眾賞花，市府在假日推出「賞櫻巡迴接駁專車」，由台鐵新泰安站至安眉路兩地點接駁。

◎福來錢來過好年 全台吃喝玩樂通通有

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

(中時電子報)