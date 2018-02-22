南韓放低姿態 對平壤喊話刪批金正恩內容

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旺報

韓媒報導，韓國國會國防委員長、最大在野黨自由韓國黨議員金學容22日接到軍隊心理戰團提交的一份資料顯示，文在寅就任總統後，韓軍在前線地區進行的對朝喊話中刪除了直接批評朝鮮勞動黨委員長金正恩的內容，此舉恐會使朝鮮誤判情勢。

韓聯社22日稱，相關資料顯示，韓國聯合參謀本部（聯參）去年下達《心理作戰指南》，下令韓軍不要在對朝喊話中提及金正恩一詞，並指出點名批評金正恩反而會引起朝鮮居民的反感。

資料顯示，南韓新政府成立後，對朝喊話中的對朝批評強度大幅降低，內容主要包括「用於試射飛彈的預算增加導致朝鮮居民飽受苦難」、「朝鮮高層人士享奢華生活，居民則飽受飢餓之苦」等。韓軍還播出韓朝在平昌冬奧開幕式上共同入場、韓朝組建女子冰球聯隊等消息，強調韓朝的「民族認同感」。

金學容指出，對朝喊話被視為對朝心理戰的最後堡壘，而韓軍在對朝喊話中刪除批評金正恩的內容，意味著韓國政府對朝鮮放低了姿勢。在半島危機局勢毫無變化的情況下，韓軍率先放鬆警惕，可能讓朝鮮誤判形勢。因此韓軍應具備更加完善的警戒態勢。

目前，韓國在前線地區使用40台擴音器對朝進行擴音喊話，喊話由談話、新聞、韓劇、音樂等4個節目組成，每天播出20個小時。

(旺報)

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