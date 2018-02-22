沒抗爭也能調薪 華航違「禁搭便車條款」抗罰敗訴

桃園市空服員職業工會要求勞動部出面處理。（張鎧乙攝）

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桃園空服員工會在前年為了爭取調升外站津貼等權益發動空服員罷工，提出的7大訴求全獲華航同意，簽約時並附加「禁搭便車條款」，即非職業工會成員不得享有相同待遇，不料華航卻違反合約，遭勞動部裁決不當勞動行為，華航不服打行政官司，但遭台北高等行政法院駁回。

北高行政法院認為，華航違背禁搭便車條款，對沒有參加罷工抗爭的華航工會同意調升外站津貼，已明顯影響、妨礙空服工會的組織與活動，勞動部認定華航違反工會法不當勞動行為，裁罰6萬元到30萬元以下罰緩，並無違誤。

華航與空服員工會的勞資爭議事件，該工會於是在臉書網頁宣布在2016年6月23日起罷工，隔天華航與該工會進行協商，就「外站津貼」議題，達成以下協議，「外站津貼」從7月1日先調升至每小時4美元，隔年5月1日再調到每小時5美元。

桃園市空服員職業工會29日再到勞動部抗議。（張鎧乙攝）

雙方並協議，華航應嚴格執行非會員不得享有「外站津貼」調升之待遇，會員名單應以空服員工會提供的名單為準，也就是俗稱的「禁搭便車條款」，但華航卻在2016年6月28日，另與華航企業工會達成協議，也同意分2階段調整華航工會會員的外站津貼。

勞動部認為，華航的行為違反禁搭便車條款，構成不當勞動行為裁罰，華航不服提行政訴訟，請求撤銷勞動部的決定。空服員工會也參加訴訟。

總統府對於10名空服員將遭除名一事，相當關注。圖／中央社

空服員工會指出，華航違反禁搭便車條款，讓企業工會沒罷工也能坐享其成，讓會員以為不須努力也可享有成果，影響他們加入職業工會的意願，華航的作法打擊職業工會生存。

北高行政法院認為，禁搭便車條款的訂定，是空服員工會及其會員付出極大心力與代價，爭取得來之權利，華航違反該條款，對企業工會同意調升外站津貼，已明顯影響、妨礙空服員工作的組織與活動，勞動部裁決有理由、駁回華航的請求。

(中時)

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