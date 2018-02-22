「妳是我的愛」畢旅性侵12歲女學生 狼師判囚5年

狼師性侵12歲女學生遭判刑。（達志影像/shutterstock提供）

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中時

台南謝姓男子9年前擔任國小導師，竟與年僅12歲的女學生發生師生戀，他還利用畢業旅行的機會性侵、猥褻對方，被害女子就讀高中後因接受心理輔導才透露狼師惡行；最高法院痛斥謝男罔顧師道，將他判刑5年確定，謝男也遭學校解聘。

謝男在2007年到2009年間擔任被害女子的國小導師，他在2009年4月帶班級到北部畢業旅行，畢旅第一天晚上，他以談心為由到被害女子的房間內，趁其他女同學都已入睡時，將她帶進廁所性侵得逞。

隔天晚上謝男再到她的房間內，利用講鬼故事機會，要求她坐在自己身邊，並用被毯蓋住2人下半身，趁同學不注意時用手猥褻被害女子，畢旅回來後，謝男又陸續在車內、住家性侵被害人5次，2人還寫下「妳是我的愛」「把自己交給我」等語氣親密的交換日記。

被害女子後來就讀高中後，因被閨密發現她對異性異常反感，經學校輔導室進行會談後，她原本希望將會談中的性侵害部分刪掉，「像潘朵拉的盒子永遠不要打開」，但校方依規定通報後，她才在家人的陪同下，向警方報案。

謝男辯稱，與被害女子是感情很好的師生，但並沒有性侵對方，但謝的代課老師發現謝男與女學生的交換日記，並在謝的電腦桌抽屜發現一盒已開封保險套，製造、使用日期涵蓋案發時間，被害女子證詞吻合。

歷審都認為，謝男寫給被害女子的日記及書信，師生不倫戀的文句露骨，他意亂情亢、展露無遺，佐以其他相關證據，認定謝男犯行明確，依對幼女性交、猥褻等7罪將謝男判刑5年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)

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