罕見！台大4位前校長怒批教育部：凌遲台大、玩法弄權

2018年02月22日 12:43 中時 劉宗龍 、旺報/ 簡立欣 、旺報/

台大新春團拜，前校長孫震（見圖）致詞時針對教育部遲未核定台大新校長人事案發表看法，他批教育部竟不明白校長遴選的簡單事情，質疑如此做是要打擊管中閔、打擊台大，甚至打擊台灣高教及學術界。（劉宗龍攝）

台大遴委會召集人、前校長陳維昭（見圖）致詞時針對教育部遲未核定台大新校長人事案發表看法，他批評教育部目前不好好去努力改善高教，卻發生目前這種事，這是國家的悲哀，人民的不幸。（劉龍攝）

台大22日舉行新春團拜，前校長李嗣涔（見圖）致詞時針對教育部遲未核定台大新校長人事案發表看法。（劉宗龍攝）

台大新春團拜，前校長楊泮池（見圖）致詞時表示，今年冬天感覺非常冷，希望台大雨過天晴，過去這段時間行政團隊非常辛苦，而危機就是轉機，希望新的一年會更好。（劉宗龍攝）

台大22日舉行新春團拜，代理校長郭大維（見圖）致詞時表示，代理校長已經超過8個月，希望代理過度期盡快縮短，盼教育部盡快一次釐清所有問題，希望行政院、教育部依法行政。（劉宗龍攝）

教育部遲遲不批准台大新校長上任，引爆台大人怒火！繼21日上街頭抗議之後，台大22日新春團拜，4位前校長孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池皆罕見到場，怒批教育部「凌遲台大」；80幾歲的孫震沉痛表示整個社會缺乏尊重和信任，「這個國家非常悲哀！」李嗣涔對總統蔡英文和行政院長賴清德喊話表示，「如果認同依法行政、大學自主是台灣價值，就請制止教育部玩法弄權。」

代理校長郭大維致詞表示，過去一年台大非常辛苦，感謝師生們在風雨中一起往前走，深耕計畫雖不盡人意，只拿到18億，相當於之前的6成經費，「但我們都盡力了。」自己當代理校長進入第8個月，實在不希望再邁入第9個月，希望教育部盡快依法釐清，縮短台大過渡期，台大「邁頂」包括高教深耕、癌症中心重大工作亦須盡快推動。

郭大維說，一兩代人才有的高教成績，三、四年就可以毀掉，過去一年台大風風雨雨，但沒有悲傷權利，要繼續往下走。去年超過1400位高中生離開台灣讀書，代表高教警訊，也意味著南向政策只是鏡花水月；如果未來台灣沒有一流大學，更不能留住人才。

白髮蒼蒼的台大前校長孫震表示，今年是台大90周年，對大學來說應該是正值盛年，但過去一年台大卻非常辛苦；今年初校長遴選至今已經快50天，一切程序都合法，教育部卻還不發出聘書，「要倒洗澡水卻把嬰兒也倒掉，倒掉的是台灣高教和大學自治！」

孫震表示，這不能不讓人懷疑，教育部是在執行上級意志嗎？他提醒賴清德院長，幾年前成功大學校長遴選結果報到教育部遭到質疑，他也是遴選委員之一，但遴委會拒絕再開會；這次教育部7次發公文給台大，台大也重開遴委會了，遴委會裡頭還有3位代表來自教育部，「潘部長不會問一問姚次長發生甚麼事情嗎？」21位遴委會委員都是國家菁英，國家對他們不信任不尊重，也正是目前台灣寫照，其實是整個社會、整個文化基礎開始動搖，「這個國家非常悲哀！」過去快50天教育部讓台大校友充滿不安，他不相信政府自己也感到心安。

孫震說，蔡英文同學就任總統後，「我們對她有很多期待，她一年也做了很多事，每件事都傷害國家！」如果他講的不算，就看看民調，「我不是很願意講這樣的話，但事情就是這樣；下一步蔡總統還要打擊她的母校、打擊學術界嗎？我真的感覺非常悲哀。」

陳維昭表示，台大從來沒有遭受過這樣的糟蹋，自己經歷過7個教育部長，「教育部長都有一定的樣子，有讓人尊敬的地方，值得我們聽他的指揮；」哪知現在教育部無能，帶頭不遵守行政中立，亂象百出。他在民主轉型期擔任台大校長，對校園民主、學術自由最有感觸，「此刻是校園民主最黑暗時刻！」建議把這件事納入台大校史，做為校園民主負面教材。

李嗣涔高聲痛批教育部不依法行政，凌虐台大超過一個月，「今天一個教授通過三級三審，當校長的可以不給他聘書嗎？教育部是標準的玩法弄權！」他對總統蔡英文及行政院長賴清德喊話表示，如果認同依法行政、大學自主是台灣價值，就請制止教育部玩法弄權。

(中時)