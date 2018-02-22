桃園八德鄉有詐彈！紙盒內無爆裂物

2018年02月22日 12:20 中時 甘嘉雯

防爆小組以X光透視後確認安全，打開紙箱，內容物為2個玻璃瓶，2個塑膠飲料瓶，3個空紙盒、碎玻璃等。（甘嘉雯翻攝）

虛驚一場！桃園市八德警分局22日上午8點45分接獲民眾報案，疑似在八德區廣福路20巷43弄34號、大湳市場商圈中，發現疑似爆裂物，警方獲報後，偵查隊及四維派出所封鎖現場、管制人車，並通知刑事局防爆小組，經由機器手臂夾取，置入防爆桶中，由防爆小組帶回虎頭山空地處理，經以X光機透視後認安全無虞後開啟，發現內容物為2個玻璃瓶，2個塑膠飲料瓶，3個空紙盒、碎玻璃等。

八德警方表示，內容物由鑑識中心攜回進一步採取指紋等微物跡證，並且積極調閱監視器及查訪，要找出惡作劇的人，釐清動機。

上午這起疑似炸彈案件，為一個放置在小吃店外的紙盒，外頭寫上「內有炸彈」，老闆為承租的陳姓男子，據了解，清晨5點多已有運動民眾路過看見紙箱，不過以為是要拿去資源回收，未多加留意。

等到上午8點45分左右，才有民眾提高警覺，報案處理，為避免發生意外，警方拉起封鎖線，管制人車，由刑事局防爆小組前來處理，機器手臂夾起紙盒，氣氛相當緊張，謹慎放進防爆桶內離開大湳市場。

經過進一步檢驗，確定沒有爆裂物，解除一場虛經。

(中時)