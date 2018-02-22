要錢別亂用！在陸餐廳筷子要付費

2018年02月22日 12:24 中時電子報 楊幼蘭

在台灣餐廳用餐，大家都習慣了免費使用餐具，可是把這習慣帶到大陸，可能就行不通了。

據《華商報》22日報導，李先生農曆正月初五晚上在西安文藝路十字附近的三原老黃家飯店訂了兩桌飯，總共17個人。沒想到結帳時，看到收據上寫著「筷子17元」（約78台幣），他問服務員，對方回答說筷子都是袋裝的免洗筷子，一雙1元。

「第一次遇到吃飯筷子要收錢，如果不用筷子，是不是要我手抓著吃？」李先生說，他要服務員把經理找來，經理後來拿了兩包蓼花糖表示歉意。

可是李先生認為，事情不能這麼看，「如果開始就告訴我筷子要收費，可能我就會選擇吃與不吃。」李先生說，吃完飯他看了帳單，才發現筷子是收費的，他認為這是強制消費。

《華商報》記者21日中午走訪了該飯店，吃飯前，就看到桌上擺放著包裝好的消毒碗碟，旁邊放一個綠色塑膠袋密封的筷子，摸上去裡面應該還有濕巾、牙籤等物。筷子正面擺放著，很容易能看到正下方標注的「工本費：1元」字樣，但如果大家聊天不注意，可能就會忽略。

服務員一直沒說筷子要收費，直到記者問有沒有免費消毒筷時，才回答，「沒有，全部都是收費的」。經記者再三要求，服務員才送來不是密封，但標有消毒字樣的筷子。最後結帳時，還給了免單3元（約台幣14元）的優惠。

據該店服務員說，店裡使用收費筷已經很久了。《華商報》記者隨機詢問了幾位客人，一位老人對此很不滿，說吃飯筷子都要收費了，是不是以後上菜的盤子也要收錢？而老人的老伴則很釋然地說：「人家這樣的筷子也是要成本的，而且消毒有保障。」

在問詢的幾人中，有些是老顧客，因為經常來，早就習以為常，但其中有兩位第一次來的顧客表示，筷子、牙籤，紙巾和水杯應該都是飯店的必備品，收費不應該。還有一位張先生表示，收費的和免費的都一樣，消沒消毒誰知道？只是換了包裝後的一種隱形收費罷了。

陝西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師指出，根據中國《餐飲、修理業價格行為規則》的規定：「餐飲服務專案除國家另有規定外，經營者不得收取任何名目的價外服務費，或以其他形式價外加價。」飯店為顧客就餐提供筷子等餐具，是提供服務的必備條件，也是飯店履行服務合同義務的附隨義務，故飯店不應對筷子另行收費。

(中時電子報)