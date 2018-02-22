看好台灣市場 紐西蘭航空11／1復航台北－奧克蘭

紐西蘭航空宣布重返台灣市場，11月1日開航台北－奧克蘭航線。（紐西蘭航空提供）

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紐西蘭航空宣布重返台灣市場，11月1日開航台北－奧克蘭航線。（紐西蘭航空提供）

台灣人愛出國旅遊，外籍航空也嗅到商機，紐西蘭航空今（22）宣布重返台灣市場，11月1日起開通台北─奧克蘭直飛航線，將是目前台灣唯一直飛紐西蘭的航線。紐航表示，去年台灣有超過3.6萬人次造訪紐西蘭，公司看好此趨勢與潛力，對拓展航線相當樂觀。

紐西蘭航空曾在2005年退出經營15年的台灣市場，今日宣布重返。長榮、華航也曾直飛紐西蘭，但多年前都已停掉，目前台灣飛往紐西蘭都要經第三地轉機。紐航宣布，即日起透過官網或各大旅行社預訂台北－奧克蘭直飛機票，只需27000元起（未稅）的優惠價格，未來每週預計提供5個往返航班，飛行時間約為11小時。

位於南太平洋的紐西蘭，擁有豐富且壯麗的自然奇觀與夢幻景致，純淨的環境更是遠近馳名，電影《魔戒》、《哈比人》系列在紐西蘭取景，曾吸引全球影迷朝聖。近年也有大批台灣旅客前往紐西蘭，發覺美景、挑戰戶外活動，根據紐西蘭官方統計，台灣旅客過去5年成長73％，去年有超過3萬6000人次造訪紐西蘭。

紐西蘭航空全球首席執行長Christopher Luxon表示，台灣市場對於紐西蘭航線的強勁需求，紐航看好此趨勢及市場潛力，樂觀拓展台北直航服務。

紐航指出，將於台北航線全面採用波音787-9夢想客機，提供旅客最舒適且獨具紐西蘭風情的機上體驗，美食菜單由紐國名廚Peter Gordon與Michael Meredith專為紐西蘭航空設計，搭配多樣獲獎紐西蘭葡萄酒，讓旅客在抵達目的地前，先享受道地的紐西蘭風情。飛機上也能見到紐西蘭航空首創的Economy Skycouch「空中沙發」，將同排相鄰的3個座椅轉換成平坦沙發，為旅客提供專屬獨立空間。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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