W飯店命案幫小模打「排毒針」 密醫二審減輕改判9月

台北地檢署偵辦W飯店命案，提訊涉案的土豪哥朱家龍。（陳君瑋攝）

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中時

發生在前年的W飯店小模命案，「土豪哥」朱家龍主辦毒品派對，最後導致郭女不幸死亡，過程中被找來幫忙打「排毒針」的吳姓密醫遭違反醫師法起訴；一審將吳男判刑10月，高院考量他犯後態度尚可，酌減刑度後改判9月。全案可上訴。

前年12月2日朱男入住W飯店後，先到酒店與洪男消費，隔天凌晨再到W飯店續攤開毒趴，並邀江哲瑋及多名傳播妹同樂，眾人在房間內用骰盅玩遊戲，每擲1次，輸家須飲用毒咖啡包沖泡的飲料或酒類、毒軟糖、毒梅片等毒品，由土豪哥無限量免費供應。

郭女等女子去年12月4日進房，眾人又連開3天毒趴，持續吸毒玩樂超過40小時，期間郭女未闔眼，且持續混用至少9種毒品，7日凌晨4點多，她出現神智不清等情況，洪聖晏未即時將她送醫，等她出現意識不清、呼吸異常、大小便失禁，才被緊急送醫，終究不治。

台北地院依轉讓偽藥致死罪判處朱家龍10年徒刑，同案另4名被告，酒店經紀洪聖晏、土豪哥友人蔡逸學各判刑10年6月及10年，藥頭張子奕判刑4年2月，江哲瑋判刑9年，目前高院審理中。

收取2500元幫忙打排毒針的吳姓男子，北院依違反醫師法將他判刑10月，高院考量他犯罪所得非多，且他犯後態度尚可，酌減刑度後，將吳男改判9月。全案可上訴。

(中時)

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