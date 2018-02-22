美台商會：年度美台國防工業會議不會在台舉行

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美台商會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）今天表示，一年一度的美台國防工業會議不會在台灣舉行，「它將在過去16年一樣一直在美國舉行」。

不過，馬珞丹表示，美台商會目前正與「台灣國防工業發展協會」（TW-DIDA）共同合作策劃一個論壇。這個論壇將在今年5月初舉行，對於美國官員是否出席台灣的這項會議，美台商會則不予置評。

香港英文媒體《南華早報》報導，美國和台灣舉行的年度國防工業會議今年將改在台灣舉行；《南華早報》指出，美台雙方去年已達成共識，從2018年起會議將增為一年二次，輪流在台灣及美國舉辦。這個會議是美國軍售台灣的平台，過去15年來都在美國舉行，以避免激怒北京，今年首度改到台灣舉行，將加深中美的緊張關係。

針對該報導，馬珞丹做了以上表示，強調年度美台國防工業會議不會在台灣舉行，並指出，2018年的年度美台國防工業會議可能在10月下旬召開。

但她說，今年春天「我們將在台灣舉辦一場聯合國防工業活動。」根據馬珞丹，台灣的活動規模將較小 ，包括 一天的研討會、論壇和午餐會主題演講；這個論壇將在今年5月初舉行，美台商會目前正與「台灣國防工業發展協會」（TW-DIDA）合作策劃此事；對於美國官員是否出席台灣的會議，美台商會則不予置評。

她說，不同與在美國舉行的美台國防工業年會，台灣的活動不會專注於政治和國防事務，焦點放在美台雙方在國防工業供應鏈合作上面臨的挑戰和機會。

馬珞丹同時表示，美台商會並未承諾將這個今年5月在台灣舉行的論壇作為「一年一度的活動」；但期待在今年春季，以及未來其他潛在活動上與與「台灣國防工業發展協會」（TW-DIDA）合作。

此前，美台商會會長韓儒伯於2017年10月在紐澤西普林斯頓召開的美台國防工業年會上則曾證實，除每年一度在美舉行的國防工業會議，2018年春天可望在台灣舉辦另一場國防工業會議，除了加強美台國防業界合作，若川普政府決定放寬高層互訪的限制，未來美台商會也可做為一個重要平台以促進美台間的高層交流。

(中時)

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