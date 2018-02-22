韓國職棒「樂天巨人隊」高雄春訓 與高雄長庚簽約

高雄長庚副院長藍國忠（右）與樂天巨人隊總教練孫相大簽約，開啟雙方醫療訓練合作。（林宏聰攝）

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韓國樂天巨人隊球員在高雄長庚移地春訓。（林宏聰攝）
韓國樂天巨人隊球員使用高雄長庚引進的初動負荷訓練設備。（林宏聰攝）
樂天巨人隊新秀李承憲使用高雄長庚引進的初動負荷訓練設備，他表示，對肩膀肌力提升幫助很大。（林宏聰攝）

高雄氣候適宜，吸引韓國職棒樂天巨人隊移地春訓，高雄長庚22日更創國內醫學中心之先，與樂天巨人簽約，提供專業訓練及醫療服務；中介的運動行銷業者王國慶表示，將持續引進其他球隊，目標是讓韓國4支職棒隊伍，都來高雄春訓。

樂天巨人隊今年至高雄移地春訓，一軍、二軍及隨隊人員共120多人，2月初已分批抵達，除了在高雄球場練習之外，也在高雄長庚進行體能訓練，22日高雄長庚與樂天巨人隊正式簽訂醫療合約，提供全面運動照護服務。

高雄長庚副院長藍國忠說，高雄天氣好，很適合作為春訓基地，尤其長庚體系長期提供運動選手後勤支援，希望由韓國樂天巨人隊打前鋒，建構運動基地，讓來高雄長庚春訓的選手，成績更上一層樓。

高雄長庚骨科系主任周文毅則指出，院內去年建置高階3D動態分析影像系統，每秒捕捉500格細微動作，透過電腦分析，給予選手運動防護建議；此外，從日本引進的初動負荷訓練設備，能擴展關節活動性，是非常專業的設備，連韓國職棒選手也沒機會常用。

樂天巨人隊隨隊人員表示，若移至日本春訓，天氣太冷，到美國則是醫療費用昂貴、看診時間也拖得很長，選手得耗費4、5個鐘頭在醫院，不論是天氣、設備或醫療效率，高雄皆是首選；總教練孫相大則希望，與高雄長庚密切交流，將有助於韓國職棒發展。

樂天巨人隊新秀李承憲高中剛畢業，此次是首度隨隊來高雄春訓，他說，高雄長庚訓練設備相當精良，尤其對他的肩膀肌力提升幫助很大，希望在3月中旬春訓結束前將身體鍛鍊好，回去韓國打出好成績。

(中時)

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