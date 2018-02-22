MLB》邪惡帝國裝低調 洋基總管自比為小火車

2018年02月22日 12:37 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

洋基總管凱許曼（右）與新教頭波恩交換意見。（美聯社）

洋基農場培育出去年的美聯新人王暨全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge），暨後又趁馬林魚清倉收下國聯全壘打王史坦頓（Giancarlo Stanton），昔日「邪惡帝國」儼然就要重生，總管凱許曼（Brian Cashman）談到分區爭霸卻搞低調，還用美國經典童書來自比。

「我們是《小火車做到了》（The Little Engine That Could），」凱許曼受訪時表示，「紅襪是美東衛冕冠軍，我們得想辦法追上他們。在任何人把他們拉下王座之前，你都要對他們表示尊敬。」

《小火車做到了》是美國的勵志童書。（網路翻攝）

《小火車做到了》是1929年出版的經典童書，原文本是利用蒸汽火車行進時所發出的聲音，和英文「I think I can, I thought I could」的諧音，做為書中表達的精神主軸，也就是普遍存在於美國社會的正面進取、積極主動價值觀。

當然，以《小火車做到了》來比喻，的確很勵志，但以洋基的財力叫做小火車，可能很多球隊都要昏倒了。

傑迪馬丁尼茲去年在響尾蛇敲出45轟。（美聯社資料照）

另一方面，洋基去年底雖然得到史坦頓，但紅襪日前也以5年1.1億美元大約，簽下去年45轟的響尾蛇重炮傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez），補上去年最欠缺的長打火力（團隊168轟在美聯墊底），不打算讓洋基超車。

「他們（紅襪）才剛增添了一個好手，戰力如虎添翼。」凱許曼說：「現在雙方的底細彼此都很清楚了，我的工作就是想出辦法來超越他們，同時把藍鳥、金鶯、光芒拋在後面。」

(中時電子報)