MLB》邪惡帝國裝低調 洋基總管自比為小火車

洋基季前補進去年國聯全壘打王史坦頓。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
洋基總管凱許曼（右）與新教頭波恩交換意見。（美聯社）

洋基農場培育出去年的美聯新人王暨全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge），暨後又趁馬林魚清倉收下國聯全壘打王史坦頓（Giancarlo Stanton），昔日「邪惡帝國」儼然就要重生，總管凱許曼（Brian Cashman）談到分區爭霸卻搞低調，還用美國經典童書來自比。

「我們是《小火車做到了》（The Little Engine That Could），」凱許曼受訪時表示，「紅襪是美東衛冕冠軍，我們得想辦法追上他們。在任何人把他們拉下王座之前，你都要對他們表示尊敬。」

《小火車做到了》是美國的勵志童書。（網路翻攝）

《小火車做到了》是1929年出版的經典童書，原文本是利用蒸汽火車行進時所發出的聲音，和英文「I think I can, I thought I could」的諧音，做為書中表達的精神主軸，也就是普遍存在於美國社會的正面進取、積極主動價值觀。

當然，以《小火車做到了》來比喻，的確很勵志，但以洋基的財力叫做小火車，可能很多球隊都要昏倒了。

傑迪馬丁尼茲去年在響尾蛇敲出45轟。（美聯社資料照）

另一方面，洋基去年底雖然得到史坦頓，但紅襪日前也以5年1.1億美元大約，簽下去年45轟的響尾蛇重炮傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez），補上去年最欠缺的長打火力（團隊168轟在美聯墊底），不打算讓洋基超車。

「他們（紅襪）才剛增添了一個好手，戰力如虎添翼。」凱許曼說：「現在雙方的底細彼此都很清楚了，我的工作就是想出辦法來超越他們，同時把藍鳥、金鶯、光芒拋在後面。」

(中時電子報)

NBA》雷迪克再次道歉 重申辱華字… 高球》連續兩周出賽 伍茲開心傷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。