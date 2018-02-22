高球》連續兩周出賽 伍茲開心傷勢不再痛了

2018年02月22日 12:40 中時電子報 黃邱倫

前球王「老虎」伍茲本周將參加本田菁英賽，這是他兩年來第一次連續兩周出賽，即便上周遭到淘汰，但意味著伍茲已擺脫傷勢困擾，他在受訪時表示，很開心受傷的地方不再痛了，但能否重現虎風仍有待觀察。

伍茲上周在捷恩斯公開賽前兩回合分別打出72桿與76桿，第二回合後9洞打出39桿，最終以4桿之差被淘汰出局。

伍茲賽後表示，「我已無法回到過去全盛時期的狀態，但還是會努力找回手感，期盼能逐漸重返巔峰。」

1993年伍茲以17歲之齡第一次參加本田菁英賽，當時伍茲前兩回合打出72桿和78桿，沒能晉級最後兩回合比賽。之後伍茲在PGA闖出一片屬於他的天地，不但長期坐穩球王寶座，也成為全球最有名的高球選手，但爆發醜聞後讓他如日中天的聲勢瞬間跌入凡間，加上他後來受了傷，導致好長一段時間退出高壇。

2010年3月伍茲宣布復出，2013年3月取代麥克羅伊再度登上世界第一。此後，伍茲的世界排名不斷下滑，2015年10月伍茲的世界排名已落居至第310名，2016年7月更是下跌至605，絲毫看不到昔日球王風采。

由於長期背部有傷，伍茲休息1年之後終於在去年底以42歲高齡復出參賽，或許是時不我予，伍茲始終無法和年輕小伙子一較高下，但他的拚勁仍舊足以讓後進學習。

(中時電子報)