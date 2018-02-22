香蕉皮煮水泡腳治高血壓？國健署：不具實證

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全台超過400多萬人有高血壓問題，許多人常會尋求各種方法來因應。近來網路再次流傳「用香蕉皮煮水泡腳」、「香蕉皮煮水喝下」有助於治療高血壓。衛福部國健署澄清，上述兩種行為均未有相關實證可證明有療效，有預防或控制高血壓，還是要從維持健康生活型態做起，包括每日量血壓、規律運動和健康飲食。

天氣變冷，很多人會在家泡腳祛寒，也使得網路上再次出現「用香蕉皮煮水泡腳可治高血壓」的傳言；為此，國健署在官網「闢謠保健」專區中進行澄清，國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，無論是用香蕉皮煮水泡腳，還是同樣流傳的香蕉皮煮水喝下，兩種行為均沒有相關實證可以證明具有療效，民眾若有高血壓問題，務必要及早就醫治療，平時也應維持良好的生活型態，來控制或預防高血壓。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，當人處於緊張情緒時，血壓會因此上升，但若用水溫適中的溫熱水泡腳，會讓人感到舒服和放鬆，原本異常升高的血壓，自然會稍稍下降，但對有高血壓的患者來說，絕對無法單靠泡腳來控制血壓，一定要儘快就醫，接受專業治療，更不用提毫無實證依據的「香蕉皮煮水泡腳」。

國健署提醒，高血壓通常沒有症狀，但和高血壓有關的心血管疾病，包括心肌梗塞、腦中風等，則具有致命的危險，要遠離或控制高血壓，民眾應採行更積極的生活型態，包括規律運動、體重不超標、每日量血壓、戒菸酒，以及維持少油、少鹽、少調味料的飲食，若真的已有高血壓，則要規律就醫、遵從醫囑，才能預防未來心血管疾病的發生。

(中時)

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