天冷泡湯祛寒 專家提醒：這群人下水前得特別注意

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大陸冷氣團發揮，全台多數地區天氣又濕又冷，且溫度今晚還會再下探，不少人下班會抽空去泡湯泡澡祛寒。衛福部提醒，泡湯泡澡雖有助於血液循環，但對全台200多萬名糖尿病患來說，因末梢神經有障礙，下水前除要確認水溫，更要檢查手、腳末端有無傷口，有傷口則勿下水，否則很容易遭受細菌感染，嚴重時得接受截肢保命。

氣象局預估，今晚天氣會更冷，中部以北和東北部，今晚到明天清晨低溫可達12~13度，其餘地區也低到17~19度，且伴隨而來的雨勢，將至周六才趨緩；衛福部國健署提醒，在這天冷時節，民眾務必做好保暖，外出應多帶一件防風外套，以及口罩、圍巾、手套等，並隨身攜帶一杯溫熱開水。

天氣寒冷，很多人會外出泡湯，或在家放水泡澡祛寒，但對「糖尿病患」來說，泡之前得特別注意。統計顯示，目前全國約有200多萬名糖尿病患者，國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗說，患者因為血糖的問題，四肢末端的血液循環和神經容易有障礙，導致就算出現傷口、且傷口接觸到溫熱水，病人也不會有感覺、就這樣一直泡下去，如此將增加細菌感染風險，進而引發「糖尿病足」，嚴重時得接受截肢保命。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，過去曾見過一名糖尿病患，因為末梢神經已出問題，泡湯時泡到「過熱的水」而不自知，進而造成燙傷，但又因血糖問題影響傷口恢復，最終不幸的得接受截肢。賈淑麗提醒，對糖尿病患來說，無論是泡湯還是泡澡，事前都應水溫，以及手、腳等末端是否有傷口，有傷口的話則勿下水；此外，就算是一般的民眾，每次泡湯也應以15分鐘為限，適時補充水分，飲酒後或吃完大餐，則務必間隔1.5小時再下水。

(中時)

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