賴揆：台灣第1家獨角獸創新事業 2年內誕生

2018年02月22日 13:38 中時 張理國

行政院長賴清德上午聽取國發會「優化新創事業投資環境行動方案」，賴揆在記者會上表示，短期目標分2階段，第1階段2年内至少孕育出1家具代表性的獨角獸新創事業，第2階段則是促成至少3家具發展潛力的新創事業在6年內均成為獨角獸。長期目標為每2年都能有新創事業成為獨角獸。

國發會提出「優化新創事業投資環境行動方案」，其中包括兩大目標，除了每2年孕育出至少1家具代表性的獨角獸新創事業，未來5年，基於臺灣的新創事業獲投資金額每年成長新臺幣50億元，使臺灣成為亞洲新創資本匯聚中心。

為落實2大目標，政院還推出五大政策，充裕新創早期資金、人才發展及法規調適、政府成為新創好夥伴、提供新創多元出場管道、新創進軍國際市場。

陳美伶表示，在育裕新創早期投資部分，將帶動天使投資、加強與創投合作、提高投融資便利性；在人才發展及法規調適部分，則將培育及延攬人才、完備法規環境；在政府成為新創好夥伴部分，則將擴大多元合作管道、促進大小企業合作；在提供新創多元出場方面，則將提高上市櫃彈性、友善企業併購新創，在第2季前檢視現行企業併購法租稅措施，評估修法必要性。透過1,000億元產業創新轉型基金，與民間共同投資轉型及併購案，預期帶動投資新臺幣100億元。此外，在新創進軍國際市場部分，則將引進海外資源，協助業務拓展及強化國際行銷。

(中時)