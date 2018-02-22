台南地震逾2年 竟然還有人住傾斜屋

台南206強震從前年迄今，仍有土壤液化的受災戶無法完成修繕。（曹婷婷翻攝)

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前立委李俊毅呼籲市府應以公權力介入協助受損民宅盡早修繕。(曹婷婷攝)

距離台南0206強震已過2年之久，相關重建計畫持續進行中，但安南區溪頂里卻有土壤液化的連棟住戶礙於其中1戶不願執行頂升扶正修繕，重建計畫破局，造成其他3戶迄今提心吊膽住在傾斜的屋子內，經歷花蓮地震後，觸動住戶對地震的陰影，唯恐再遇地牛翻身，前立委李俊毅強調，基於公共安全考量，市府應強制介入協助才對。

房子受損的住戶黃泓逸說，0206台南地震後，自家房子因土壤液化導致傾斜，市府補助33萬進行房屋修繕，另也提供68.5萬元執行頂升扶正補助，前提是同屬一個基地的連棟4戶，必須一起施作，礙於其中1戶不願配合施作，房屋傾斜災情迄未改善。

黃泓逸說，由於頂升扶正是私權工程契約，公部門不予介入，但住戶沒有共識，任憑房子傾斜卻無能為力，「網路上一直預告還會有強震，很擔心造成更嚴重的災情。」

工務局使用管理科表示，房子是人民私人財產，公權力難以強制介入，重建會決議住戶必須全體一致同意才能施作，以溪頂里4戶仍未修繕的房舍為例，因連棟建物必須一起執行頂升扶正，否則，若只作3戶、1戶沒作恐結構受損，但也強調雖然住戶無法達成共識，但仍可進行局部地質改，確保房子結構安全。

李俊毅表示，0206地震造成重大災害，政府應該協助地震重建，以強而有力的公權力介入，怎麼會交由民眾私下協議，這形同把重大公共危險交由市民承擔，呼籲政府要透過公權力執行，真正幫助民眾重建受損家園。

(中時)

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