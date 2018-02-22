關之琳昔談愛情觀自認體貼 「會顧慮對方太太」

關之琳昔日專訪被挖出。（圖／取自新浪娛樂微博）

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中時電子報
關之琳大方分享愛情觀。（圖／取自新浪娛樂微博）
關之琳2015年承認和陳泰銘閃離。（圖／中時資料照片）
網友評論關之琳受訪影片。（圖／取自新浪娛樂微博）

55歲電眼女神關之琳曾與富豪劉鑾雄、天王劉德華等人傳緋聞，她20多歲時和富商王國旌結婚一年閃離，2015年關之琳又主動鬆口和富豪陳泰銘隱婚又離婚，近日，網上曝光昔日關之琳年輕時受訪影片，聊到感情觀，關之琳坦言自己都試過了，無論是有女友或結過婚的男人，她雖敢愛敢恨，但也會替對方妻子著想，希望對方太太不要知道。

據《新浪娛樂》報導，關之琳過去參加節目《今夜不設防》影片被挖出，她被主持人問：「會不會心甘情願做別人的情婦？」她先是不回應，聽到主持人使出激將法笑說：「以後不用請嘉賓」，關之琳才鬆口說：「我什麼都試過」。

關之琳大方承認自己什麼的嘗試，「結婚離婚、有女朋友的男仔、結過婚的男友都試過。我是想做就去做的，我沒考慮那麼多東西，但我會顧慮到對方太太是怎麼想的，希望不要讓對方知道，我會珍惜那段時間，但我不會有什麼期望」，影片再次見光，也引發網友熱議，有人認為這段畫面曝光是被斷章取義，另有人說：「關之琳得罪誰啦？突然間，網推這個視頻，目的不要太明顯」。

(中時電子報)

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