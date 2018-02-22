和平電廠一號機破管 備轉率近2周新低

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供電穩定又傳出變數，和平電廠一號機今早傳出破管意外，加上故障中的台中電廠6號機與協和1號機，短少三部機組約170萬瓩供電量後，台電預估今日備轉容量率只有5.16％，供電燈號為警戒橘燈。

經部長沈榮津昨才喊話，電力穩定為今年首要任務，不過和平電廠一號機昨剛完成歲修，今就發生破管意外。

台電發言人徐造華表示，和平電廠雖屬於民營電廠，台電仍會持續與廠方聯繫，目前廠方回報預計下周一可併聯。

另外，台中電廠6號機在春節假期間破管停機檢修，協和電廠1號機昨凌晨冷卻水泵故障。

徐造華指出，台中電廠6號機已併聯升載，至於協和電廠1號機也是預估下周一併聯。

昨日因台中電廠6號機、協和電廠1號機故障，備轉容量率降至6.04％，已是二周以來低點，上次備轉容量率在6％以下是在2月8日，今日和平電廠意外，又讓備轉容量率再度下探。

台電調度處副處長鄭有財分析，雖然短少三部機組供電量，不過，大潭7號機、通霄新1號機今日都會試運轉，可挹注近160萬瓩供電量。台中6號機也在中午併聯，若設備狀況無虞，明日就可以滿載發電。

鄭有財表示，因為和平突然破管，所以備轉容量率預測從6％以上下修至5.16％，不過，明日台中6號機恢復正常供電，備轉容量率應該就能拉回6％以上，供電狀況仍在掌握中。

(工商)

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