奇! 惡煞亂棒朝死裡打 有人倒地抽搐 卻無人報案

白衣男子朝躺在地上的被害人狠踹一腳。（翻攝臉書黑色豪門企業）

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中時
7名少年持棒輪流朝被害人狂打30多秒。（翻攝臉書黑色豪門企業）
被害人捲曲身體，倒地痛苦哀嚎，不斷抽蓄。（翻攝臉書黑色豪門企業）

臉書粉絲專頁《黑色豪門企業》發佈1段監視器影像，十餘名少年直闖民宅客廳，其中7人輪流亂棒朝被害人狂打30多秒，被害人捲曲身體，倒地不斷抽搐，地點標註在豐原廟東，發生在大年初四凌晨1點左右。群毆影片曝光後，奇怪的是，豐原警方清查，並未接獲被害人報案。

畫面中被害男子倒在地上，手抱著頭，表情很痛苦，似乎在求饒，1名白衣男子冷不防朝他狠踹一腳，隨即揮棒猛打，後面跟上6人也分持棍棒，輪流凶狠施暴，被害人無力反擊，倒在地上痛苦哀嚎，不斷抽搐，眾人停手後，白衣男子最後還狠踹一腳才離去。

群毆影片曝光後引發網友撻伐，痛斥「是有什麼深仇大恨」、「這樣打不死也剩半條命」、「就是一堆屁孩，剛看完角頭以為自己很大尾了」，還有人留言「 太恐怖了 台中怎麼了」、「治安越來越壞了」。

影片註明群毆事件發生於2月9日凌晨1點在豐原中正路上，警方及消防局清查近日並沒有被害人報案或救護案件，當地醫院也沒有傷者就醫紀錄，似乎另有有隱情。

頂街派出所長董力勛表示，影片中的行為涉及侵入住宅及傷害罪，籲被害人出面報案，儘速釐清案情。

(中時)

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