《時來運轉》運彩報報 - 灰狼作客火箭 主推小分

2018年02月22日 13:35 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

台灣時間本週六(2/24)上午09:00即將上演灰狼大戰火箭的精彩戲碼，截至明星賽，灰狼36勝25敗的戰績暫居西區第四，火箭以44勝13敗接近八成的勝率排名全聯盟之首，兩隊實力均屬聯盟頂級，陣中亦不乏超級球星坐鎮，狼王巴特勒(Jimmy Bulter)與大鬍子哈登(James Harden)的閃耀對決吸睛程度絕對爆表！

灰狼進攻以巴特勒(Jimmy Bulter)和唐斯(Karl-Anthony Towns)為重心，兩人場均合計可為球隊貢獻48.5分，目前例行賽勝率接近六成，但他們客場12勝18敗的戰績(勝率僅四成)十分令人擔憂。火箭由哈登(James Harden)以及保羅(Chris Paul)組成聯盟最強後場陣容，兩人都是發起擋拆戰術(Pick & Roll)的頂尖好手，配合禁區活動力極佳的卡佩拉(Clint Capela)讓對手防守起來十分頭痛。

攤開對戰，灰狼與火箭本季分別於1/19以及2/14有過交手紀錄，碰巧的是兩場對戰灰狼都以18分之差敗給火箭。面對火箭時，灰狼進攻上缺乏遠程砲火的致命傷彷彿放大了十倍，兩場比賽灰狼在三分線外的數據是24投8中(33.3%)以及23投6中(26.1%)；相較之下火箭的表現是39投17中(43.6%)和47投22中(46.8%)，無論是出手數還是命中率兩隊都相去甚遠，灰狼後場若是無法有效降低火箭的三分命中率，要擊敗火箭的機會可說是微乎其微。

投注策略上主推小分，原因有二，第一：推測灰狼本役將會致力於防守、拖慢比賽節奏，跟火箭拚搏禁區。再來，經過明星週好幾天的賽事空窗期，球員手感可能受到影響，需要一些時間調整，以去年明星週結束後兩天內16場賽事來看，共有10場比賽出現小分賽果。

(中時電子報)