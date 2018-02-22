《時來運轉》運彩報報 - 灰狼作客火箭 主推小分

火箭哈登阻擋灰狼唐斯投籃。(美聯社)

友善列印
中時電子報

台灣時間本週六(2/24)上午09:00即將上演灰狼大戰火箭的精彩戲碼，截至明星賽，灰狼36勝25敗的戰績暫居西區第四，火箭以44勝13敗接近八成的勝率排名全聯盟之首，兩隊實力均屬聯盟頂級，陣中亦不乏超級球星坐鎮，狼王巴特勒(Jimmy Bulter)與大鬍子哈登(James Harden)的閃耀對決吸睛程度絕對爆表！

灰狼進攻以巴特勒(Jimmy Bulter)和唐斯(Karl-Anthony Towns)為重心，兩人場均合計可為球隊貢獻48.5分，目前例行賽勝率接近六成，但他們客場12勝18敗的戰績(勝率僅四成)十分令人擔憂。火箭由哈登(James Harden)以及保羅(Chris Paul)組成聯盟最強後場陣容，兩人都是發起擋拆戰術(Pick & Roll)的頂尖好手，配合禁區活動力極佳的卡佩拉(Clint Capela)讓對手防守起來十分頭痛。

攤開對戰，灰狼與火箭本季分別於1/19以及2/14有過交手紀錄，碰巧的是兩場對戰灰狼都以18分之差敗給火箭。面對火箭時，灰狼進攻上缺乏遠程砲火的致命傷彷彿放大了十倍，兩場比賽灰狼在三分線外的數據是24投8中(33.3%)以及23投6中(26.1%)；相較之下火箭的表現是39投17中(43.6%)和47投22中(46.8%)，無論是出手數還是命中率兩隊都相去甚遠，灰狼後場若是無法有效降低火箭的三分命中率，要擊敗火箭的機會可說是微乎其微。

投注策略上主推小分，原因有二，第一：推測灰狼本役將會致力於防守、拖慢比賽節奏，跟火箭拚搏禁區。再來，經過明星週好幾天的賽事空窗期，球員手感可能受到影響，需要一些時間調整，以去年明星週結束後兩天內16場賽事來看，共有10場比賽出現小分賽果。

(中時電子報)

台灣運彩官網
中時電子報體育專頁

NBA》闊別10年重返西雅圖 杜蘭特… 《時來運轉》運彩報報 - 2018棒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。