美228檔案解密 記載中文檔案隱藏歷史

國史館台灣文獻館與高雄市立歷史博物館，今舉行《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》新書發表會，包括國史館館長吳密察（中）、中研院台灣史研究所研究員杜正宇（左二）、高雄市立歷史博物館館長楊仙妃（右二）、國史館台灣文獻館館長張鴻銘（左一）與靜宜大學教授蘇瑤崇（右一）一起出席說明新書內容。（鄧博仁攝)

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中時

國史館台灣文獻館與高雄市立歷史博物館今天舉行《解密・國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》新書發表會，將去年2月高史博舉辦的「解密・國際檔案的二二八事件」特展中展出的國外檔案機構與二二八事件相關的解密檔案選譯為中文出版，期望這批海外檔案能有助於檔案的解密與公開、二二八事件真相探討，以及當代轉型正義。

國史館館長吳密察指出，二二八事件是台灣歷史傷痕，發掘歷史檔案，還原事實真相，一直是國人期待，1990年代以來，相關的中文官方檔案已經陸續公開，但所有檔案都有「所見與所不見」，像二二八這種牽涉廣泛的歷史事件，應該有各種不同立場、不同層次的檔案去解讀，透過海外檔案可以呈現與中文檔案不同的視角，凸顯許多過去不為人知的面向。

書中選譯美國國家檔案館、澳洲國家檔案館與聯合國檔案館典藏的檔案與媒體報導，時間落在1944到1948年間，包括二次大戰後期到二二八事件的後續發展。書中提及美軍曾規劃登陸台灣、佔領台灣實施軍政府，最後決定由中國出兵佔領台灣。另外也紀錄二二八事件爆發後，國民政府軍方展開鎮壓經過，以及台灣省政府的成立、海外獨立運動等。

導讀本書的靜宜大學通識中心教授蘇瑤崇說，在太平洋戰爭爆發後，美國是影響台灣歷史發展的當事者，從美國檔案中可以發現中文檔案隱藏的歷史事實與問題，與中文檔案相對照，從差異性中更深入發現台灣戰後史問題。不過目前台灣關於美國檔案的徵集仍然相當有限，因此他呼籲台灣應有國家級美國檔案徵集計劃，也希望藉由這本書補充既有觀點，讓國人理解世界各國看待二二八事件的角度。

(中時)

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