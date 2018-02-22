柯文哲站台花季 綠議員不捧場缺席「冷處理」

2018年02月22日 14:30 中時 曾百村 、 方濬哲

22日陽明山花季正式開跑，台北市長柯文哲出席欣賞櫻花、舞獅，但相較於去年花季開幕時台下市議員滿座，讓柯臉上略顯尷尬。柯文哲稱議員可能去參加開春跑攤，所以不克前往，對於近期遭到民進黨議員「冷處理」，柯也笑笑說：「自己已經習慣了」。

2018年選戰漸熱，台北市長選戰部分，國民黨包括丁守中、鄭麗文、前立委孫大千、前行政院大陸委員會副主委張顯耀表態參選，而民進黨除了立委姚文智、前副總統呂秀蓮已表態以外，前台南縣長蘇煥智也傳出有意參選，柯文哲尋求連任挑戰難度增強，未來與民進黨間的競合關係，也為選戰焦點。

雖然柯文哲頻稱「跟民進黨還是很好」，但21日柯前往議會拜年時，民進黨幾乎全缺席，連同22日參加陽明山花季開幕時，僅有市議員王威中1人出席，事後綠營支持者還罵王威中是「兩岸一家親議員」，對此柯表示，這兩天剛好是開工，所以議員們都很忙，需要跑攤所以「人才會不見」。

對於何時正式投入選戰，柯文哲透露現在距離選舉還有9個月，若過早投入選戰，那處理市政的時間就會減少，他認為根據公職人員選舉罷免法規定，公布候選人號次後就必須請假，因此可能會等到11月8日後再請假，屆時在正式投入選戰也是好方法。

柯文哲22日下午同時接待前總統陳水扁兒子陳致中、日本松下政經塾，引起外界聯想是否是要搶攻深綠選票，並意味與陳水扁和好。柯文哲說，他與陳水扁的關係並沒問題，去高雄也都會去見他，且行程都是幕僚安排的，加上松下是日本很重要的智庫，自己也認識松下的創辦人，所以才會一起接待。

(中時)