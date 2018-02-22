健保雲端上路 地區醫院跨院調閱比例最高

2018年02月22日 14:01 中時 魏怡嘉

健保自今年元旦起，推動各醫院將電腦斷層(CT)及磁振造影(MRI)等檢查影像上傳健保雲端，以供醫療院所間互相調閱，根據健保署統計，實施近一個月來，上傳狀況呈現倍數成長，而跨院調閱則以地區醫院比例最高、均有3成以上，健保署長李伯璋表示，健保雲端是健保今年重要政策，不僅可以節省醫療支出，民眾也可以節省200～600元燒錄費。

李伯璋指出，過去民眾在第一家醫院做完檢查後，如果要到其他醫院尋找第二意見或是後續照護時，不是要再次做檢查，就是要跑回原醫院、花200～600元燒錄檢查影像，即便是抽血檢查報告也得重印，現在透過健保雲端，民眾不需再費時費力跑來跑去，更不用重複做相同檢查，降低過度檢查風險。

健保署自今年初推動各醫院將CT、MRI、X光片攝影及超音波等檢查影像上傳健保雲端，一個月下來，在CT部分已有14萬6千多件上傳，MRI則有5萬2千多件，超音波有12萬6千多件，X光片攝影則則有17萬9千多件，鏡檢有2萬2千多件，均較前一個月試辦時呈現倍數成長。

而在跨院調閱部分，根據健保署統計，各項檢查均以地區醫院跨院調閱的狀況最好，均有3成以上，其中又以CT的跨院調閱率最高、達56.7％，其次是X光片攝影有45.9％，再者為超音波有39.7％。

李伯璋表示，地區醫院的跨院調閱率高，顯示健保雲端有利民眾利用基層醫療資源，有助於分級醫療的推動，去年光是去年7~11月的試辦期間，30日內再次檢查次數就較前一年同期少1萬2136次，替健保省了7.86億元，今年正式上路後，年省超過20億元將不是問題。

(中時)