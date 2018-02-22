《時來運轉》運彩報報 - 槍手誓奪聯賽盃保帥位

2018年02月22日 13:52 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

英格蘭聯賽盃決賽即將在台北時間2月26日凌晨00:30舉行，比賽地點是英國足球聖地倫敦溫布利球場，由「槍手」兵工廠迎戰「藍月亮」曼城，爭奪本季第一個冠軍獎盃。

英超強隊過往較不重視聯賽盃，相較於超過百年歷史的足總盃，多半是以替補陣容甚至二軍球員參賽，以汲取經驗為主，但既已打進決賽，自然當仁不讓，不勝無歸。

槍手本季在英超步履蹣跚，爭前4的機會顯然不高，總教練溫格的帥位已岌岌可危。球迷近年來不斷高喊溫格退位，但最近4年槍手意外的在足總盃拿下3次冠軍，包括上賽季溫格執掌兵符以來首度在英超跌出前4，仍以足總盃冠軍保命，球迷也戲稱足總盃已成了「保溫盃」。然而，本季槍手在足總盃第3輪便爆冷出局，保溫盃的任務就落到了聯賽盃頭上。

兵工廠在今年冬季轉會大換血，送走多名老臣，迎來了姆希塔良和奧巴梅揚這兩名在多特蒙德時期合作無間的攻擊組合，兩人首次合作就以5：1大勝艾佛頓，不過隨後作客熱刺0：1落敗，仍不免讓球迷質疑，槍手本季能達成什麼目標？

本場比賽槍手將缺少姆希塔良的助攻，由於他是季中轉會，曾代表前球會曼聯踢聯賽盃而不符參賽資格，因傷缺席對熱刺之戰的威爾斯中場拉姆西，能否及時復出將是關鍵，奧巴梅揚並沒有參加週中的歐洲聯賽，養精蓄銳為這場決賽而戰。

曼城原本順風順水，本季4線爭冠看來大有可為，但意外總是來得突然，日前的足總盃第5輪作客英甲球隊維根競技，曼城竟在佔盡優勢的情況下0：1輸球，失去成為史上第1支囊括英超、足總盃和聯賽盃3項國內冠軍的機會。曼城原本對聯賽盃並沒有抱持太大期望，前幾輪比賽也都以半主力的陣容應戰，但足總盃意外出局，卻使得聯賽盃決賽的重要性大為提高，而且曼城與槍手原本應在本週進行英超第2循環的交鋒，但因為聯賽盃決賽而延後至3月2日，也就是說，兩隊在決賽後馬上又要在聯賽碰頭。

曼城本場比賽最大的問題在左後衛，由於先發的門迪受傷，德爾菲原是十分稱職的替補，但他在足總盃對維根之役領到紅牌，無緣參加聯賽盃決賽，第3人選的烏克蘭小將津琴科尚未經歷過如此重大的比賽和重量級對手，能否扛住壓力不無疑問，右後衛丹尼洛表現起伏，調任左路也讓總教練瓜迪奧拉猶豫不決。

槍手和藍月亮都是崇尚進攻的球隊，但槍手的防守本季並不讓人放心，而曼城又可能在防守上出現難得的漏洞，相信雙方都必定在進攻上卯足全力，務必以進球擊潰對手的信心，以近8年的聯賽盃決賽也出現6場2.5球以上大分來看，估計大分應是較佳的選項。

(中時電子報)