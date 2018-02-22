終結黑金剛非法走私 海巡白金剛巡防艇功成身退

2018年02月22日 14:29 中時電子報 喻華德

為獵殺黑金剛而生 海巡白金剛巡防艇功成身退

「黑金剛」一詞有兩種意義，一種是指第一代的行動電話，因體積大、堅固耐用而得名。另一種則是早年海上走私用的高速快艇。據《海巡艦艇誌》資料，民國84至86年間，海巡署的前身內政部警政署保安警察第七總隊籌建30、60噸級快速巡防艇。採「以快制快」的方式對應「黑金剛」快艇，以子母船接駁方式走私犯罪，加入緝私後收立竿見影之效，有效遏止「黑金剛」走私氣焰，因此獲得「白金剛」的美譽。

6002號艇全體成員。（圖/喻華德攝）

保七總隊合計建造了14艘30噸級艇及6艘60噸級艇，30噸級最高航速高達45節（83公里/小時），60噸級高達40節（74公里/小時）。最後兩艘60噸級巡防艇，PP-6002艇及PP-6007艇在服役23年後於1月30日在旗津的第五海巡隊舉辦除役典禮，象徵這段我國早年海防時期的歷史見證者正式功成身退。

6007號艇全體成員。（圖/喻華德攝）

繳還艇鑰。(圖/喻華德攝）

除役典禮由海巡署署長李仲威主持，由兩艇艇長繳還艇鑰，接著舉行降旗儀式，卸下全艦飾。最後由李仲威署長以白色油漆塗銷艇身上的舷號，簡單隆重地完成整個除役典禮。

降下全艦飾。（圖/喻華德）

李仲威署長塗銷艇號。（圖/喻華德攝）

PP-6002號艇

查緝走私

96年12月10日，PP-6002艇在高雄旗津外海5.8浬處查獲「嘉○號」漁船走私新鮮牡蠣等漁貨1,300餘斤。

99年5月9日，PP-6002艇，據通報壽山外海查緝可疑船隻，目標一分為二分別往南北逃竄，PP-6002艇旋即協同PP-2016、PP-3557、PP-10026艇進行聯合圍捕。PP-6002艇往北追緝「愛○號」舢舨至蚵仔寮沿岸，一度因近岸水深不足對航行產生危險，信賴艇長指揮緊急施放小艇展開夾擊，迫使「愛○號」舢舨停俥。登檢後起出VEXTA牌洋煙65箱。

PP-2016、PP-3557、PP-10026艇往南追緝「漁舢港外○號」，在高雄港外2浬攔查起出VEXTA牌洋煙91箱，四艇合計查緝未稅洋煙156箱。

100年4月10日，第五（高雄）海巡隊接獲情資，佈署PP-3011、PP-3557艇於高雄外海，發現2艘可疑舢舨往南北快速逃竄，PP-6002、PP-10017艇僅擊出動圍捕，分別在左營外海1.4浬及0.87浬攔截「薛○忠」號和「黃○瑀」號舢舨，合計查獲雙星牌未稅私煙190箱，市價213萬元。

醫療後送

PP-6002艇曾執行一次具體展現海巡署猶如「海上媽祖」聞聲救苦的任務，

海巡署特別邀請由6002號艇後送臺灣接生的李梓瑜和她的父親李上益參加除役典禮。（圖/喻華德攝）

在民國92年9月1日，因杜鵑颱風來襲，小琉球交通船停航，一名孕婦即將臨盆，時任PP-6002艇長楊献璋與駕駛的葉宗祐冒著惡劣海象，前往小琉球，將孕婦平安轉送到東港，順利生下女兒。海巡署特別邀請現年15歲的李梓瑜和她的父親李上益參加除役儀式，李梓瑜說「有她才有我」，感謝海巡署當年冒險出這趟任務。

97年9月29日夜間，時逢薔蜜颱風過境海象惡劣，PP-6002艇冒惡劣海象緊急出動至小琉球接駁2名急需後送的病患，歷經2個多小時，安全將2位病患及五5名家屬送達東港安檢站，再轉往輔英醫院就醫，完成艱鉅的任務。

PP-6007號艇

維護海洋主權

105年8月3日，PP-6007艇在翁公石西北23.7浬查獲大陸籍「閩獅漁○」號入侵澎湖海域作業，經數次廣播命令停船無效，且蛇行繞圈拒檢。PP-6007艇採強靠方式登檢該船，將該船押返隊部依《兩岸人民關係條例》查辦，展現海巡守護海洋國土的具體實績。

海難救助任務

99年4月27日，在「野雁○」號因機械故障在望安與將軍間失去動力漂流，海象惡劣船體劇烈搖晃下，已有乘客虛脫倒地。PP-6007艇排除萬難接駁38名乘客，平安載抵望安港。

醫療後送任務

105年12月4日，PP-6007艇在5個小時內內兩度冒著不佳海象前往望安，分別轉送上午81歲疑因低血糖陷入昏迷的許姓老翁，及中午不慎摔傷導致右胸和腹部，挫傷疑似骨折的54歲黃姓男子，頂著強風猛浪完成後送任務。

106年2月10日、14日、16日，PP-6007艇分別完成冒10級風浪醫療後送望安疑似腦中風陳姓老翁、望安94歲曾姓老翁陷入昏迷、七美彭姓一家三口疑似瓦斯中毒等三起醫療後送馬公任務。

除役的60噸級巡防艇和後繼兵力100噸級巡防艇。（圖/喻華德攝）

白金剛雖然具有高航速，但是人體卻無法承受這麼快的速度，海巡雖然有試圖改善成員的舒適性，但因為船隻設計時對於高速航行的人體舒適度無法有效兼顧，因此長年在艇上服役的海巡隊員也受到不少職業傷害，其工作的艱辛可見一般。

海巡署在前任署長王崇儀日內將艦艇舉行除役典禮制度化，改變了過去只有風光舉辦新船成軍典禮，對為國服役多年、勞苦功高的舊船草草除役的作法。此舉不但是跟上西方先進國家的文化，也提供國人認識海巡成果的好機會。相較於至今還是只有具有戰功艦艇才會公開舉行除役典禮的海軍，海巡署的作法值得海軍仿效。

(中時電子報)