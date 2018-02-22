花博原民專區動土 阿美族授權巴拉告魚屋

2018年02月22日 14:31 中時 王文吉

馬太鞍部落代表拉藍‧吾那克（左二）致贈「巴拉告」捕魚器具模型給台中市長林佳龍（左一）。（王文吉攝）

台中世界花博后里森林園區「原生密境」專區動土。（王文吉攝）

2018世界「原生密境」專區將呈現原住民與自然共存的智慧。（王文吉攝）

台中世界花博后里森林園區規劃「原生密境」專區。（市府提供）

台中世界花博后里森林園區規劃「原生密境」專區，呈現原住民與自然共存的智慧，市長林佳龍22日主持動土典禮，並與花蓮阿美族代表簽約，取得馬太鞍部落的「巴拉告捕魚工法」授權。他期待民眾看花博不僅欣賞花卉，也能感受自然、生產、生態與生活的結合。

「巴拉告捕魚工法」為中央首批審定公告的原住民族傳統智慧創作專用權，林佳龍與馬太鞍部落代表拉藍‧吾那克簽約，取得捕魚工法授權。拉藍‧吾那克說，「巴拉告」使用樹枝或竹枝構成捕魚器具，提供魚蝦躲藏覓食，有節制地捕捉，維持魚族數量，讓生態生生不息。

林佳龍表示，「原生密境」專區以泰雅族射日傳說為起源，設置大型裝置藝術「文化根基之處」，傳遞原住民呵護土地與維護生態平衡的理念，並以植物及花卉接連出如彩虹般的祖靈橋，展現對祖靈及自然的信仰與敬畏。

專區更與博屋瑪國小師生合作，於部落漫遊探訪的環教場域中，呈現出採集、生活、狩獵等不同山林文化，並透過部落連線短片拍攝計畫，連結和平區達觀部落、環山部落、松鶴部落、裡冷部落等豐富的原鄉旅遊與產業之美。

(中時)