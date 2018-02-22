7歲女兒出這種事她裝傻 女星自責「我不是一個好母親」

2018年02月22日 14:24 中時電子報 吳品瑤

女星丁寧39歲嫁給美籍丈夫馬修結婚，先後生了女兒Audrey、兒子Ashe，去年9月以46歲高齡產婦身分生下小兒子Maui，成了3個孩子的媽，如今重心大多放在照顧家庭與孩子們上頭，然她今卻在臉書po文，直呼自己「真的不是一個好母親」。

經營家庭與育兒觀頗受肯定的丁寧，今天竟說自己不是一個好媽媽，她透露早上老公送女兒去上學，回家後跟她說Audrey忘記帶餐盒，要丁寧中午有空送過去，而她接近中午出門去了菜市場，經過女兒學校才赫然想起此事，但卻忘了帶平常的餐具，去便利商店沒買到，正想轉去其他超商找，但是「我是很不喜歡孩子用免洗餐具的，不環保也不健康」，因此突然轉念「就算了吧」。

丁寧再想了想，覺得女兒「必需承擔自己沒有準備好東西的後果，不然他一直忘東忘西，我一直得送，這對我們都不好。我決定裝傻，不管了」，但決定放手之後，丁寧不免自責表示「我真的不是一個好母親」，而不少也當父母的網友心有戚戚焉，且覺得她對自己太嚴苛，紛紛留言安慰「不要一直自責啊！」，不少媽媽粉絲留言分享經驗，表示自己也選擇不幫孩子送東西，認為「孩子會自己學習想辦法的！」、「如果忘了帶，就是要承受忘了帶東西的結果，沒有人會幫你送到學校」，遑論其實不少學校可以藉餐具，要丁寧寬心，就把這當成機會教育吧！

(中時電子報)