影》人類也無法阻擋！美機械狗遇阻抵抗脫逃 引爆智能叛變恐慌

測試人員用球棍阻止機械狗開門。(圖/youtube截圖)

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中時電子報

Testing Robustness(youtube@BostonDynamics)

美國科技公司波士頓動力科技公司（Boston Dynamics）日前才曝光了一款名「SpotMini」的機械狗可以輕鬆打開門，近日又公布了這隻機械狗在測試中，遇到人類阻撓，不但沒有退縮，反而還懂得聰明地抵抗，最終成功逃脫出門口。不過影片曝光後，也讓不少網友擔心這麼聰明的機械狗出現，恐怕是離人類遭「智能叛變」的一天也不遠了。

這段影片是波士頓動力公司日前想測試機械犬如何處理受干擾的情況，影片中可見「SpotMini」為離開實驗室，而利用身上搭載的機械手臂打開實驗時的大門，負責實驗測試的人員也在此時以球棍用力壓住機械臂，不讓「SpotMini」開門，接著「SpotMini」竟然沒因此放棄，反而自己退後，再次辨識門把位置，成功打開大門。

之後測試人員又再次用包括手壓住大門、拉「SpotMini」的尾巴、門夾「SpotMini」的方式，阻擾「SpotMini」開門，但「SpotMini」也都以靈巧的方式因應這些狀況，像是從新適應人類鴨們的力道，或是轉動機械臂用力頂住大門等，最後成功開門離開實驗室。

而在整個過程中，測試人員只在測試的一開始及中間向「SpotMini」發送了2次前進的指令，其他動作都是由「SpotMini」自動執行的。

影片對外界公布後，吸引不少網友的關注，儘管有人稱讚「SpotMini」這項技術的創新及成熟，但更多人是表達了對「SpotMini」的擔憂，認為它太過聰明恐在未來引發智能叛變，紛紛留言：「波士頓動力將成為人類的末日，屆時人類才會困惑怎麼沒預料到這一天的到來」、「波士頓動力的機械狗會在未來追殺所有人類」、「這隻機械狗會這些技能真是嚇死我了」等。

(中時電子報)

文章來源：Boston Dynamics' robot dog that opens doors is freaking out the internet

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