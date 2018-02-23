疑機翼結冰 運8G遠干機失事暴露仿製問題

2018年02月23日 08:34 中時電子報 喻華德

1月29日，中共南部戰區空軍第20特種師59團一架編號30513的運8G型遠程電子干擾機在貴州失事墜毀，前後艙組員12人全體殉職。其中尚璡在入伍前畢業於四川電子科技大學，鄒存邈從軍前畢業於瀋陽東北大學，兩校均為211/985工程重點大學，兩校均在官方微博公開發文悼念兩人，電子科大校方發起捐款幫助烈士遺族的活動，至2日已募得新臺幣230萬元，凸顯出職業軍人在中國大陸受到人民尊敬的地位。

電子科大發文悼念殉職校友尚璡。（圖/擷取自電子科大微博）

據外交與軍事觀察者、獨立評論員施洋日前於大陸《觀察者》網評論，大陸網友直觀認定此次失事的原因為「機翼結冰」，主因是2006年6月空警200原型機在試飛中失事。該次事故導致包括多名專家在內的40人全部遇難，對大陸預警機研發造成嚴重的影響。

東北大學發文悼念殉職校友鄒存邈。（圖/擷取自東北大學微博）

電子科大發起募款幫助鄒存邈兩個未滿2歲的稚子。（圖/擷取自電子科大微博）

事故的原因，是飛機多次穿越結冰空域，導致失控墜毀。實際上，運8作為中共空軍最主要的特殊機型平臺，本身在發生結冰時確實容易引發事故。2001年1月4日，空軍兩架運8C發生平尾翼結冰墜毀，造成兩機16員全數罹難。

運8在研發過程中，根據不同的特種機的特點和需求，先後研發了運8一期、二期和三期平臺，空警200使用的是三期平臺，而此次出事的遠干機使用的是以運8C為基礎研發的二期平臺，若由此角度來看，如果真的發生機翼結冰，確實不能排除此一肇事原因的可能性。

空警200

客觀而言，作為共軍裝備數量最多的中型運輸機和特種機平臺，運8系列近年來機隊的整體故障率令人滿意，在許多運8和運9衍生型的特種機連續飛越島鏈進入西太平洋或者進行繞臺飛行的過程中，飛機本身的飛行性能和勤務性都表現得較好。相比之下，美軍的C-130力士系列運輸機幾乎每年都發生至少一次的嚴重事故。當然，這也與美軍C-130機隊超過300架的龐大規模也有所關連。

作為中共空軍目前唯一的中型運輸機和主要的特種機平臺，運8/運9系列自1980年定型以來不斷改進，已經發展了近40年，而如果算上該機的測繪原型機An-12在蘇聯的歷史，則機型的發展歷程已經超過了60年。雖然這一家族的最新成員運9已經有了全面的改進，但考慮到與運9高度接近的運8三期平臺也曾經遭遇嚴重的空中結冰事故，運9是否完美的解決了這一問題，現在還很難說。

對於當代的運9來說，隨著中共軍隊對於各種特種機的需求不斷增加，該機的生產其實輪到了一個好時代。與跨世紀初中共裝備的特種高新機混搭了運8一、二、三期平臺不同，自空警200服役以後，當代中共空軍的新一代特種機平臺已經全部統一到了運8三期或運9，型號的簡化確實提高了工廠的生產效率。加上部隊旺盛的需求，現在的運9的生產已經讓人幾乎忘記了運8系列在上世紀80年代和90年代因為部隊經費短缺只能「一年一架」地採購以維持生產線的悲慘處境。

正所謂成也蕭何敗蕭何，由於對空警500、高新6反潛機、高新8電子情報機、高新11電子偵察機等特種機的需求都有增無減，運9平臺的生產也是如火如荼，甚至在很大程度上影響了運9基本的運輸型的生產和交付，這方面不利於運9儘快替換現有的運8等中型運輸機，另一方面也不利於運9在使用中的進一步改進。

從根本上，運9仍是運8或者說An-12運輸機的一種改良型，其機艙寬度不足、載重量有限的根本問題在現有的型號框架下無法解決。在中共空軍已經實現了運20包括發動機在內幾乎所有設備的國產化，開始以相對穩定的速度生產和交付重型運輸機，中共運輸航空兵進入快速擴張階段的情況下，運9的「不完美」不能不說是一個遺憾。

這正是為何許多軍事迷都看好珠海航展上展出的所謂「運30」（非官方型號）或者說「新中運」專案。作為運8/運9系列中型運輸機的全面升級和換代方案，該機的設計在幾個最關鍵的領域進行較大的改良。其中一點是顯著增加了運輸機的機體寬度和高度，從而能夠運輸更大型的物資，載重量也從20噸提升到25噸，而起飛重量則控制在80噸等級，雖然較運8大1/3，但仍然對於前線和簡易機場有良好的適應性。

綜合來看，如果能順利研發運30，其性能應該介於新世紀的兩款新型中型運輸機—俄羅斯的Il-276和巴西的KC-390之間，而其運輸彈性則要明顯優於C-130或運9系列，將可投送包括輪式步兵戰車、輪型自走砲砲等一系列較大的地面裝備，從而進一步提升中共空軍的戰略投射能力。

而在特種機領域，飛行速度慢、噪音大的渦槳飛機，很多時候並不是執行任務的最理想選擇，在俄羅斯選擇Tu-204改裝下一代電子偵察機、美國用波音737發展下一代海上巡邏機的大趨勢下，中共空軍特種機平臺的理想選擇幾乎已經呼之欲出—當然，在一切水到渠成之前，全面國產化是必然少不了的。

結語

中共軍方和中華民國國軍都不像西方先進國家如美國、法國般會公布軍機失事調查報告，美國對於涉及機敏的部分會予以塗黑，其餘數百頁整份公布。國軍基本上以「國情不同」為由從未公布任何一起失事的完整調查報告，共軍軍事透明度不如國軍，自然不在話下。機翼結冰是運8G失事的其中一種可能性，但在官方正式公開前不宜逕行認定就是機翼結冰肇事。原版An-12全系列共有超過50種型號，國外曾有An-12因未開啟機上除冰裝置而失事的案例，但是否An-12的早期型都有除冰裝置則缺少明確資訊可以參考。

(中時電子報)